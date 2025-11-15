FPT được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho công nghệ phát hiện âm thanh bất thường

Nhờ tính mới và khả năng ứng dụng cao, công nghệ đột phá về mạng nơ-ron trong hệ thống phát hiện âm thanh bất thường của FPT đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ, khẳng định cam kết tiên phong đổi mới sáng tạo AI và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ AI toàn cầu.

Sáng chế của FPT được củng cố bởi năng lực và hạ tầng AI mạnh

Mô hình AI này giúp các doanh nghiệp, đặc biệt lĩnh vực sản xuất, giải quyết một thách thức quan trọng trong bảo trì công nghiệp và giám sát âm thanh. Hệ thống có thể báo hiệu sự cố thiết bị, lỗi vận hành hoặc rủi ro an ninh nhờ nhận diện các mẫu âm thanh bất thường. Ngay cả trong môi trường có nhiều tạp âm, công nghệ này vẫn cho phép phát hiện những bất thường nhờ ứng dụng cấu trúc mạng nơ-ron encoder-decoder được huấn luyện chuyên sâu.

Mô hình AI tiên tiến này đã được FPT tích hợp vào giải pháp Intelligent Inspection SoundAI triển khai cho các khách hàng trong lĩnh vực sản xuất và ô tô. Với khả năng phát hiện âm thanh bất thường chính xác đến 95%, SoundAI giúp doanh nghiệp chủ động bảo trì thiết bị và kiểm tra chất lượng sản phẩm, giảm phụ thuộc vào quy trình thủ công và nâng cao hiệu quả vận hành.

Danh mục bằng sáng chế ngày càng mở rộng của FPT được củng cố bởi năng lực và hạ tầng AI mạnh mẽ. Doanh nghiệp hiện vận hành các nhà máy AI hiện đại tại Việt Nam và Nhật Bản, được trang bị GPU NVIDIA và được xếp hạng trong Top 40 siêu máy tính nhanh nhất thế giới. Đây là nền tảng cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và triển khai AI quy mô lớn của FPT.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Trí tuệ Nhân tạo FPT Software, Tập đoàn FPT, cho biết: “Với định hướng AI (AI-First), FPT tích hợp AI trong mọi giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu. Bằng sáng chế này tiếp tục chứng minh cho năng lực phát triển các công nghệ có bản quyền của FPT, giải quyết những bài toán thực tiễn phức tạp, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe trong nghiên cứu và ứng dụng AI...”.

BÌNH LÂM