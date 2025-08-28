Hợp tác vì người tiêu dùng Việt

Mới đây, đoàn khách hàng Bạch kim của Saigon Co.op đã có chuyến tham quan vùng nguyên liệu và nhà máy sản xuất của AgriS - Công ty chủ quản Bien Hoa Consumer (BHC) tại Tây Ninh. Tại đây, khách hàng trực tiếp chứng kiến quy trình canh tác và chế biến hiện đại, từ đồng mía, vườn chuối đến nhà máy đường, giúp củng cố niềm tin vào chuỗi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Khách hàng Saigon Co.op tham quan vùng nguyên liệu của BHC tại tỉnh Tây Ninh

Chuyến tham quan là một phần trong chương trình hợp tác chiến lược giữa Saigon Co.op và BHC, khởi động từ năm 2024 và chính thức mở rộng vào tháng 6-2025 với mục tiêu phát triển, phân phối chuỗi giá trị nông sản Việt Nam xanh và bền vững.

BHC sở hữu hệ sinh thái sản xuất khép kín, chú trọng công nghệ nông nghiệp chính xác, trong khi Saigon Co.op đảm nhận vai trò phân phối qua hơn 800 điểm bán trên cả nước. Sự kết hợp này giúp đưa sản phẩm nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng bằng chất lượng, giá cả hợp lý và nguồn gốc minh bạch. Hiện hệ thống Saigon Co.op phân phối hơn 40 sản phẩm đường, nước cốt dừa, nước giải khát của BHC, trong đó đường Biên Hòa Saving 1kg nằm trong chương trình bình ổn giá, giúp các hộ gia đình dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng với giá phải chăng. Doanh số đường Biên Hòa trong quý 2-2025 tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy sức mua tích cực từ thị trường.

Ngoài ra, BHC còn tham gia các chương trình khuyến mãi, “Cẩm nang mua sắm” của Saigon Co.op với mức ưu đãi đến 10% và tổ chức hoạt động dùng thử tại siêu thị, mang lại cơ hội trải nghiệm trực tiếp cho khách hàng.

PHƯƠNG MAI