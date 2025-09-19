Huế diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Tình huống giả định, lúc 8 giờ 30 phút ngày 19-9, tại phòng hotlab (diện tích khoảng 40m²) thuộc Khoa Y học hạt nhân – Bệnh viện Đa khoa A xảy ra sự cố cháy không rõ nguyên nhân. Khu vực này đang lưu giữ các loại thuốc phóng xạ I-131, Tc-99m và nguồn chuẩn Cs-137.

Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân ở Huế

Ngọn lửa bùng phát trong phòng nhưng không lan rộng, tạo cột khói cao 10–15m, gây hư hỏng cơ sở vật chất và làm rơi vỡ thiết bị trong phòng. Vụ cháy khiến 3 người bị ảnh hưởng (1 người bỏng, 1 người xây xát nhẹ, 1 người hoảng loạn), đồng thời gây nhiễm bẩn phóng xạ tại chỗ và trên quần áo một số nạn nhân.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lãnh đạo cơ sở đã thông báo khẩn cấp đến lực lượng chức năng gồm: Cảnh sát PCCC và CNCH, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế,… để kịp thời triển khai ứng phó.

Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân TP Huế đã khẩn trương kích hoạt kế hoạch ứng phó cấp thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ – cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Y tế, các bệnh viện liên quan và chính quyền địa phương triển khai các hoạt động: bảo vệ hiện trường, thiết lập vành đai an toàn, sơ cứu và tẩy xạ cho nạn nhân, thu hồi và xử lý nguồn phóng xạ, đánh giá mức độ ô nhiễm và khôi phục môi trường.

Quá trình diễn tập được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và tuân thủ các quy định về an toàn bức xạ, góp phần nâng cao năng lực xử lý thực tế của các lực lượng tham gia.

VĂN THẮNG