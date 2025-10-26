Huế khẩn cấp ứng phó với lũ lớn

Khoảng 5.000 cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn đã sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra trong mưa lũ.

>>> Video: Chi cục Thuỷ lợi và BĐKH TP Huế kích hoạt 4 còi cảnh báo lũ tại TP Huế, chiều 26-10.

Tối 26-10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế cho biết, đơn vị thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học ngày 27-10 để đảm bảo an toàn trong điều kiện mưa lớn, nước sông dâng cao.

Công an TP Huế hướng dẫn người dân phòng tránh lũ lớn

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phường Phú Bài huy động toàn bộ nhân lực, sơ tán gần 30 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, tập trung chủ yếu ở thôn Hộ, Buồng Tằm và Thanh Vân. Đây là những địa bàn nằm dọc sông Tả Trạch - khu vực nhiều lần ghi nhận tình trạng sạt lở đất trong những năm gần đây, đặc biệt vào thời điểm mưa lớn kéo dài.

Các phường lân cận như Hương Thủy và Thanh Thủy khẩn trương rà soát, chuẩn bị phương án sơ tán hàng trăm hộ dân ở vùng thấp trũng, có nguy cơ sạt lở bờ sông, sẵn sàng di dời trước khi mực nước sông dâng cao.

Đường về phố cổ Bao Vinh ngập lụt gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông, chiều 26-10

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, các phường chủ động liên hệ, bố trí nơi trú ẩn tạm thời cho người dân. Nhiều hộ dân được vận động di chuyển sang nhà kiên cố của người thân, hoặc nhà văn hóa thôn, trường học, trụ sở hành chính.

Mực nước các hồ thủy lợi, thủy điện ở TP Huế lúc 19 giờ ngày 26-10

Dự báo, từ 16 giờ chiều 26-10 đến 16 giờ chiều 28-10, tại TP Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm. Cảnh báo, từ trưa ngày 28 đến 29-10, tại TP Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, mưa lớn trên địa bàn TP Huế còn diễn biến rất phức tạp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1-2.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối ở các phường/xã: A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Lộc An, Chân Mây - Lăng Cô... Ngoài ra, mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ra lũ, lũ lụt, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông trên toàn thành phố. Đề phòng mưa với cường suất lớn trên 70mm/giờ và trên 150mm/3 giờ có thể gây ngập úng đô thị diện rộng toàn thành phố.

VĂN THẮNG