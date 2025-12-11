Khuyến cáo công dân Việt Nam rời khỏi khu vực xung đột Thái Lan - Campuchia

Người dân Campuchia ở tỉnh Preah Vihear, giáp giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8-12-2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trước diễn biến phức tạp ngày càng gia tăng của tình hình xung đột vũ trang tại biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam:

Công dân đang lưu trú gần khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia cần chủ động rời ngay khỏi khu vực xung đột để đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn về người và tài sản; tuyệt đối không đến hoặc di chuyển qua các khu vực đang xảy ra xung đột tại khu vực gần biên giới Thái Lan - Campuchia; tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn về bảo đảm an ninh, an toàn của chính quyền sở tại.

Công dân đang lưu trú gần khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia cập nhật, theo dõi sát tình hình cũng như thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao, thường xuyên giữ liên hệ với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia.

Nếu cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về bảo hộ công dân, công dân Việt Nam có thể liên hệ theo các đường dây nóng:

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan - Điện thoại: +66898966653 E-mail: vnemb.th@mofa.gov.vn; consular.section.bkk@gmail.com

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan - Điện thoại: +66935367869 Email: konkaen.th@mofa.gov.vn

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia - Điện thoại: +855977492430; +855316199999 Email: ttcpc@mofa.gov.vn; consularcpc@gmail.com

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia - Điện thoại: +855979439888 Email: tlsq.battambang@gmail.com

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Campuchia - Điện thoại: +855.979.732255 Email: tlsqsiha@gmail.com

Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao - Điện thoại: +84981848484 Email: baohocongdan@gmail.com.

Theo TTXVN