Từ bài viết “Tan hoang bên thác Trượt”: Báo SGGP hỗ trợ khẩn cấp người dân có nhà bị sập

Ngay sau khi Báo SGGP ngày 5-11 đăng bài: “Tan hoang bên thác Trượt”, Câu lạc bộ IT Golf HCM đã liên hệ và gửi Báo SGGP 100 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng bởi các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua ở TP Huế.

>>> Video: Báo SGGP trao tiền hỗ trợ người dân có nhà bị lũ dữ đánh sập và hư hỏng nặng ở xã Khe Tre, TP Huế

Ngày 8-11, Ban biên tập Báo SGGP cử phóng viên thường trú tại TP Huế vượt qua tuyến đường 14B còn đang bị chia cắt vì sạt lở, đến thăm hỏi và trao tận tay 10.000.000 đồng/hộ đối với 4 gia đình có nhà bị lũ đánh sập hoàn toàn, 5.000.000 đồng/hộ đối với 4 gia đình có nhà bị sập từ 50-60% ở xã Khe Tre.

Số còn lại, phóng viên Báo SGGP sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vỹ Dạ, trao tặng các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Cồn Hến.

Lũ dữ khiến bờ sông Tả Trạch qua địa bàn xã Khe Tre, TP Huế biến dạng, cuốn văng và gây sạt lở nhiều nhà dân

Bà Nguyễn Thị Khuyên và chồng là ông Nguyễn Văn Lượng (trú thôn Xuân Phú, xã Khe Tre) cùng nhau đón nhận 10 triệu đồng hỗ trợ mà phóng viên Báo SGGP trao tận tay.

Ông Lượng thẫn thờ cho biết, đêm 27 rạng sáng 28-10, lũ từ đỉnh Bạch Mã cuồn cuộn đổ về theo dòng Thác Trượt (một nhánh sông Tả Trạch). Sau khi ngoặm hết vườn cam của gia đình gần sát bờ sông thì xé toạc, cuốn văng nguyên căn nhà 4 gian kiên cố của gia đình. Lũ dữ tiếp tục tấn công, xé toạc căn nhà của gia đình ông Trần Văn Viến nằm sát nách nhà tôi; gây sạt lở, làm hư hỏng nghiêm trọng 2 ngôi nhà của gia đình bà Trần Thị Bay (mù lòa) và gia đình ông Phan Văn Quý (có vợ bị tâm thần) gần đó.

“May mắn là từ chiều 27-10, tất cả các gia đình trong xóm đều được chính quyền địa phương di dời đi tránh lũ, không thì không biết chuyện gì xảy ra!”, ông Lượng cho biết và cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc đã kịp thời giúp đỡ gia đình, bà con trong xóm giữa lúc khó khăn hoạn nạn.

Bà Nguyễn Thị Khuyên, thôn Xuân Phú, xã Khe Tre, TP Huế thẫn thờ bên ngôi nhà của gia đình vừa bị lũ dữ đánh sập

Nhận tiền hỗ trợ, ông Trần Văn Viến (sinh năm 1952, trú tại thôn Phú Xuân, xã Khe Tre) cho biết, chưa bao giờ ông chứng kiến trận lũ kinh hoàng đến như vậy. Lũ từ thượng nguồn đổ về, cuốn theo đất đá chảy ầm ầm, không khác gì sóng thần.

“Nhà cửa trong xóm đều bị lũ đánh sập hoặc hư hỏng nghiêm trọng. Trong khi, bà con trong xóm thì người già yếu, bệnh tật, động kinh, có hộ lại con nhỏ. Mỗi nhà một cảnh nhưng sắp đi chung một con đường, đó là rời khỏi làng thì may mới có thể sống bình yên trong những đợt mưa lũ sắp tới”, ông Viến nói.

Báo SGGP trao tiền hỗ trợ gia đình ông Dương Sang có nhà bị sập trong đợt lũ ngày 28-10 ở thôn Phú Hòa, xã Khe Tre, TP Huế

Phóng viên Báo SGGP trao tiền của Câu lạc bộ IT Golf HCM hỗ trợ người dân có nhà bị sập và hư hỏng nặng vì mưa lũ ở xã Khe Tre, TP Huế

Dọc hai bờ sông Tả Trạch chảy qua địa bàn xã Khe Tre, đâu đâu cũng thấy những hố sâu mới hình thành. Bờ sông bị khoét sâu 20-30m, có nơi ăn vào tận sân nhà dân. Nhiều điểm ở Tỉnh lộ 14B nối với trung tâm TP Huế bị sạt lở, đất đá ngổn ngang gây tắc đường, còn đường liên thôn, liên xã thì hư hỏng nặng. Mưa lớn khiến bùn, sỏi, đá bồi lấp dòng chảy suối Khe Tre, làm nước đổi hướng, gây sạt lở thêm ở nhiều vị trí.

Phóng viên Báo SGGP tiếp tục đến thăm và trao 4 suất quà hỗ trợ 4 gia đình có nhà bị sập và hư hỏng nặng do lũ dữ ở một số thôn xóm tại xã Khe Tre.

Bờ sông Tả Trạch bị lũ dữ khoét sâu 20-30m, có nơi ăn vào tận sân nhà dân

Đại diện các hộ dân nhận quà cứu trợ, ông Lại Quốc Trình, Trưởng phòng Văn hóa xã Khe Tre cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của Báo SGGP và bạn đọc. Đồng thời cho biết, Khe Tre là vùng bán sơn địa, những năm gần đây liên tục hứng chịu mưa cực đoan, lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp, thủy lợi và du lịch, ảnh hưởng lớn đến nguồn sinh kế chính của người dân.

“Ngoài các hộ có nhà sập và hư hỏng nặng mà Báo SGGP kịp thời hỗ trợ hôm nay, hiện trên địa bàn còn có gần 60 nhà dân khác nằm ở vùng có nguy cơ sạt lở núi, bờ sông, triền dốc, cần di dời. Hiện chính quyền địa phương đang tiến hành rà soát để đầu tư xây dựng thêm các khu tái định cư trong thời gian sớm nhất để tái định cư cho các hộ dân nói trên”, ông Lại Quốc Trình cho biết.

VĂN THẮNG - TRƯƠNG QUÂN