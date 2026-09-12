Hướng dẫn hơn 53.000 tàu tránh áp thấp nhiệt đới, gửi cảnh báo tới 22 triệu thuê bao

Đến 16 giờ 30 ngày 12-9, lực lượng biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 53.540 tàu với 211.734 người chủ động phòng tránh áp thấp nhiệt đới. Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cũng phối hợp Zalo Việt Nam gửi hướng dẫn an toàn tới 22 triệu thuê bao tại các địa phương dự báo bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), các tàu được thông tin về diễn biến, hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Nội dung tin nhắn qua Zalo hướng dẫn kỹ năng an toàn trước áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

TP Huế và TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa. Ảnh radar thời tiết lúc 17 giờ 40 phút ngày 12-9. Nguồn: chụp lại màn hình ứng dụng của Cục Khí tượng - thủy văn

Trong ngày 12-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện số 51/CĐ-BCĐ-BNNMT về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Bộ Tổng tham mưu và Cục Cứu hộ - cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cũng có công điện chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Báo cáo cập nhật đến 17 giờ ngày 12-9 ghi nhận mưa lớn gây ngập, sạt lở tại một số địa phương.

Tại Quảng Trị, 10 điểm đường, cầu, ngầm tràn ở các xã La Lay, A Dơi, Đakrông và Trường Sơn ngập 0,3-0,7m, gây chia cắt cục bộ. Địa phương đã cắm biển cảnh báo, không để người dân đi qua khu vực ngập.

Tại Quảng Ngãi, 63,2ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; đường ĐT.623B qua ngầm tràn Thạch Nam ngập 0,5m.

Tại Đà Nẵng, cao tốc Túy Loan - La Sơn bị sạt lở nhỏ, không ảnh hưởng lưu thông. Một số tuyến đường tại các xã Trà Linh, Trà Vân, Sơn Cẩm Hà và Quế Phước cũng bị sạt đất với khối lượng nhỏ.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) hỗ trợ dân di dời khỏi nơi có nguy cơ sạt lở﻿. Ảnh: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ HÒA VANG, TP ĐÀ NẴNG

Tại TP Đồng Nai, khu vực 320 hộ dân ở phường Phước Tân cơ bản hết ngập. Tuy nhiên, một số tuyến đường giáp cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu còn ngập 0,6-0,8m, phương tiện chưa thể đi lại. Địa phương bố trí lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển bằng xuồng, ghe.

Tại Lâm Đồng, khu vực 40 hộ dân ở phường Nam Gia Nghĩa và xã Tà Đùng đã hết ngập. Tuyến giao thông qua đèo D’ran trên quốc lộ 27 bị sạt lở đêm 11-9 đã thông xe từ sáng 12-9.

Vận hành cắt giảm lũ hồ chứa thủy điện Đắk Mi 4 (TP Đà Nẵng)﻿. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dung tích các hồ thủy lợi tại Bắc Trung bộ đạt 40%-74% dung tích thiết kế; tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên đạt 49%-74%. Có 2 hồ thủy điện ở Bắc Trung bộ, 1 hồ ở duyên hải Nam Trung bộ và 11 hồ ở Tây Nguyên đang điều tiết qua tràn.

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