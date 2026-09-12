Áp thấp nhiệt đới hướng vào vùng biển Quảng Trị - Huế, mưa lớn dịch dần lên phía Bắc

Chiều 12-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó chuyển hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần. Vùng mưa lớn ở Trung bộ có xu hướng dịch lên phía Bắc.

Vị trí áp thấp nhiệt đới chiều 12-9. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Lúc 13 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam, cách TP Đà Nẵng khoảng 230km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 6, giật cấp 8; tốc độ di chuyển khoảng 10km/giờ.

Dự báo đến 13 giờ ngày 13-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - TP Huế, cách Quảng Trị khoảng 130km về phía Đông, cách TP Huế khoảng 90km về phía Đông Bắc. Sức gió vẫn cấp 6, giật cấp 8.

Từ chiều 13-9 đến chiều 14-9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/giờ, đi vào khu vực Trung Lào và suy yếu thành vùng áp thấp.

Theo các chuyên gia khí tượng, cùng với hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, vùng mưa lớn ở Trung bộ đang dịch dần lên phía Bắc. Chiều 12-9, phía Nam tỉnh Quảng Trị, TP Huế và TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đưa không khí ẩm từ phía Đông vào đất liền. Tại Nghệ An, Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị, mưa có xu hướng tăng về chiều tối và tối cùng ngày.

Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây gió lớn, quật đổ cây xanh ở đường Nguyễn Hữu Thọ (TP Đà Nẵng) trưa 12-9. Ảnh: XUÂN QUỲNH﻿

Từ chiều tối 12-9 đến ngày 13-9, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có lượng mưa 50-100mm, cục bộ trên 180mm. Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa to 100-200mm, cục bộ trên 350mm.

Trong ngày 13-9, Thanh Hóa và Nghệ An có lượng mưa 20-40mm, cục bộ trên 100mm.

Tại Nam bộ, mưa tiếp tục tập trung vào chiều và tối 12-9 do gió mùa Tây Nam được tăng cường bởi hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Các địa phương có mưa to gồm Đồng Nai, TPHCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long… Trung tâm TPHCM có thể có mưa vào tối cùng ngày, nhưng vùng mưa tập trung ở khu vực ven biển và phía Bắc thành phố.

PHÚC HẬU