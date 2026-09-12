Sóng biển đánh chìm tàu cá neo đậu tại khu vực cảng cá Thuận An

Đến 17 giờ ngày 12-9, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Bộ đội Biên phòng TP Huế) phối hợp với lực lượng chức năng và người dân đã trục vớt, đưa tàu cá TTH-30115-TS vào bờ.

Video: Nỗ lực ứng cứu tàu cá TTH-30115-TS bị sóng to, gió lớn đánh chìm

Trước đó, khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, tàu cá dài 9m, do ông Hà Ngoảnh (sinh năm 1985, trú tổ dân phố Phú Tân, phường Thuận An, TP Huế) làm chủ, bị sóng to, gió lớn đánh chìm khi neo đậu tại khu vực cảng cá Thuận An.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An huy động lực lượng phối hợp với địa phương và gia đình chủ tàu tổ chức trục vớt. Vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại tài sản ước khoảng 250 triệu đồng.

Đến chiều 12-9, Bộ đội Biên phòng TP Huế đã kêu gọi, hướng dẫn 1.120 phương tiện với 7.909 lao động vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới an toàn; duy trì 420 cán bộ, chiến sĩ và 32 phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thời tiết phức tạp.

Nỗ lực ứng cứu tàu cá TTH-30115-TS bị sóng to, gió lớn đánh chìm

Vượt biển động đưa 2 bệnh nhân từ Cù Lao Chàm vào đất liền cấp cứu Chiều 12-9, bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp (TP Đà Nẵng), cho biết địa phương vừa phối hợp với các lực lượng đưa 2 bệnh nhân từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền cấp cứu an toàn. Lực lượng chức năng đưa người bệnh từ nhà đến cầu cảng để đưa đi cấp cứu Cả hai bệnh nhân đều cao tuổi, có bệnh nền, tình trạng chuyển nặng, cần cấp cứu. Tuy nhiên, vùng biển Cù Lao Chàm lúc này có gió mạnh cấp 7, cấp 8, biển động, các phương tiện vận tải trên đảo không đủ điều kiện xuất bến. Trước tình huống cấp thiết, Ban CHQS xã Tân Hiệp phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phương án đưa bệnh nhân vào đất liền. Với sự hỗ trợ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, tàu cấp cứu được điều động ra đảo. Các lực lượng đưa bệnh nhân từ xuồng hơi để tiếp cận tàu lớn để về bờ Ngay khi tàu đến, các lực lượng đưa 2 bệnh nhân lên tàu, chuyển vào đất liền an toàn để tiếp tục điều trị.

VĂN THẮNG - NGUYỄN CƯỜNG