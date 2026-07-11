ETS 2026 quy tụ 50 trường đại học từ 6 quốc gia

Ngày 11-7, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (phường Thuận Giao, TPHCM) phối hợp Trường Đại học Công nghệ Cebu (Philippines) tổ chức Hội thảo quốc tế về kinh tế và công nghệ bền vững 2026 (ETS 2026).

TS Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng BETU phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của 50 trường đại học từ 6 quốc gia, gồm Việt Nam, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Nga và Philippines.

Tại hội thảo, có 136 công trình nghiên cứu được tuyển chọn trình bày. Tất cả công trình đều trải qua quy trình phản biện khoa học.

Các phiên thảo luận tập trung những vấn đề mới trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ, phát triển bền vững và khoa học xã hội.

Phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, cho biết hội thảo nhằm kết nối các chuyên gia, học giả và nhà nghiên cứu chia sẻ kết quả nghiên cứu, thúc đẩy đối thoại học thuật và hợp tác quốc tế trong bối cảnh hội nhập.

Hội thảo quy tụ học giả từ nhiều quốc gia

Ban tổ chức kỳ vọng ETS 2026 tạo ra nhiều kết quả nghiên cứu có giá trị, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và giáo dục.

XUÂN THI