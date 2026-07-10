Viettel sở hữu đầu số 095, mở rộng tài nguyên kho số di động

Ngày 10-7, Tập đoàn Viettel thông báo đấu giá thành công quyền sử dụng mã mạng viễn thông di động 095. Đây là đầu số 09x cuối cùng được đưa ra đấu giá, góp phần bổ sung nguồn tài nguyên kho số, đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao và các dịch vụ số trong giai đoạn mới.

Ngày 10-7, Viettel đấu giá thành công quyền sử dụng đầu số di động 095

Trong bối cảnh số thuê bao ngày càng trở thành một phần của danh tính số, phục vụ liên lạc, giao dịch và sử dụng các dịch vụ số, việc bổ sung đầu số mới không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại, mà còn tạo nguồn lực phục vụ sự phát triển lâu dài của hạ tầng viễn thông và hệ sinh thái số.

Đầu số 095 (trước đây là của mạng S-Fone, đã chấm dứt hoạt động vào năm 2016) mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng Viettel yêu thích các đầu số truyền thống, cũng như có nhu cầu sở hữu số thuê bao đẹp, dễ nhớ.

Mã mạng viễn thông là tài nguyên quốc gia được Nhà nước quản lý và phân bổ thông qua cơ chế đấu giá theo quy định của cơ quan quản lý, nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả, công khai và minh bạch. Việc sở hữu đầu số 095 tiếp tục thể hiện sự chủ động của Viettel trong đầu tư, khai thác hiệu quả tài nguyên viễn thông, đồng thời chuẩn bị năng lực phục vụ nhu cầu kết nối ngày càng tăng của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong kỷ nguyên số.

Đại diện Viettel cho biết, việc sở hữu đầu số 095 không chỉ giúp Viettel mở rộng nguồn tài nguyên kho số, mà còn mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng, đặc biệt là những người yêu thích các đầu số di động 09x truyền thống.

Viettel sẽ nhanh chóng đưa đầu số mới vào khai thác, bảo đảm khách hàng được trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ trên hệ sinh thái số Viettel với chất lượng đồng nhất và ổn định.

Hiện nay, Viettel sở hữu danh mục đầu số di động đa dạng nhất Việt Nam, gồm 096, 097, 098, 086 và dải đầu số 03 (032 đến 039). Việc bổ sung đầu số 095 tiếp tục mở rộng lựa chọn kho số, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức. Khách hàng đăng ký đầu số mới sẽ được sử dụng đầy đủ các dịch vụ trên hạ tầng viễn thông và hệ sinh thái số của Viettel, từ kết nối di động, 5G đến các nền tảng số dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

TRẦN BÌNH