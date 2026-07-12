Nghiên cứu sinh Việt biến lá khô thành vật liệu nhựa

Trong bối cảnh rác thải nhựa và ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nóng toàn cầu, một nghiên cứu mới tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đang thu hút sự chú ý khi biến lá cây khô thành vật liệu thay thế nhựa trong nông nghiệp. Người đóng vai trò chủ chốt của nghiên cứu này là một nghiên cứu sinh Việt Nam - anh Ninh Phạm Thành Trung.

Ninh Phạm Thành Trung hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại KAIST. Chia sẻ với Đài KBS (Hàn Quốc) về quá trình học tập, Thành Trung cho biết, sau khi tốt nghiệp thủ khoa ngành công nghệ kỹ thuật môi trường của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (nay là Đại học Sư phạm Công nghệ Kỹ thuật TPHCM), Trung nhận học bổng của Chính phủ Hàn Quốc để theo học chương trình thạc sĩ. Hoàn thành chương trình vào tháng 8 năm ngoái, anh tiếp tục học tiến sĩ với học bổng Hyundai.

Phòng nghiên cứu nơi Thành Trung làm việc hiện tập trung vào 2 lĩnh vực chính: tổng hợp vật liệu nhựa từ các nguồn hữu cơ và nghiên cứu quá trình phân hủy sinh học của các loại nhựa. Riêng Thành Trung theo đuổi hướng tổng hợp vật liệu nhựa phân hủy sinh học từ chất thải hữu cơ. Ý tưởng nghiên cứu đến với Thành Trung từ những ngày đầu sang Hàn Quốc.

Nghiên cứu sinh Ninh Phạm Thành Trung (ẢNH: NPTT)

Nhập học vào mùa thu, trong những lần đi dạo quanh khuôn viên trường, anh nhận thấy lượng lớn lá cây chuyển màu, khô rụng đầy đường. Cuối ngày hoặc cuối tuần, các cô lao công thường thu gom riêng số lá này để đưa đi xử lý. Nhận thấy đây là nguồn nguyên liệu dồi dào, đặc biệt không bị trộn lẫn với các loại rác thải khác, Trung đặt câu hỏi: Tại sao không chuyển hóa lá cây thành một loại vật liệu có ích hơn cho xã hội và môi trường?

Từ hiểu biết về bản chất và thành phần của lá cây, anh bắt tay thử nghiệm biến lá khô thành vật liệu nhựa có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như bao bì sản phẩm, vật liệu dùng trong ngành ô tô và đặc biệt là màng phủ nông nghiệp. Màng phủ có thể được sản xuất dưới dạng phim hoặc dạng tấm, giúp giữ độ ẩm cho đất, ngăn cỏ dại phát triển và hạn chế tình trạng cỏ cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng.

Đây là loại vật liệu có thể mang lại nhiều lợi ích cho sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác. Quá trình nghiên cứu trải qua không ít khó khăn. Ở giai đoạn đầu, do có rất ít bài báo khoa học và công trình nghiên cứu về hướng đi này nên anh không có nhiều tài liệu tham khảo. Sau thời gian dài kiên trì thí nghiệm, anh và các đồng nghiệp đã tạo ra sản phẩm như mong muốn.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên Green Chemistry, tạp chí hàng đầu của Anh trong lĩnh vực hóa học xanh, số tháng 2-2026 và được lựa chọn làm ảnh bìa. Theo Thành Trung, việc một công trình được chọn làm bìa tạp chí là thành tựu đáng ghi nhận đối với các nhà khoa học, bởi qua đó nghiên cứu có cơ hội tiếp cận nhiều độc giả hơn. Hiện nghiên cứu mới dừng ở quy mô phòng thí nghiệm. Để phát triển thành sản phẩm thương mại, cần có sự hợp tác của doanh nghiệp, các công ty khởi nghiệp hoặc những phòng thí nghiệm có quy mô lớn hơn.

Là một nghiên cứu sinh, Thành Trung cho rằng nhiệm vụ của mình là tạo ra những kết quả nghiên cứu làm cơ sở để các nhà hoạch định chính sách xây dựng quy định về môi trường. Anh mong muốn các công trình của mình cũng như của nhiều nhà khoa học khác trong lĩnh vực này sẽ góp phần tạo ra những giải pháp vừa bảo vệ môi trường, vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Thành Trung mong muốn trở thành một nhà giáo dục, có cơ hội chia sẻ, truyền cảm hứng và nâng cao nhận thức cho người trẻ cũng như những người quan tâm đến môi trường. Theo anh, bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm riêng của các nhà khoa học mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi người đều có thể đóng góp theo cách của mình để gìn giữ môi trường cho các thế hệ mai sau.

MINH CHÂU