Việt Nam lần đầu đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic quốc tế về trí tuệ nhân tạo

Ngày 17-7, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ Tài chính) phối hợp Tập đoàn Meta, Tổ chức Al for Vietnam và các đối tác liên quan phát động Chương trình thách thức đổi mới sáng tạo Việt Nam (VAIC) 2026 và Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2027.

Theo ban tổ chức, VAIC 2026 tập trung giải quyết các thách thức vận hành bằng hệ thống đề bài “đặt hàng” trực tiếp từ thị trường, xoay quanh 8 nhóm chủ đề chính: y tế - sức khỏe, giáo dục - đào tạo, phòng chống thiên tai, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chính phủ thông minh, nông nghiệp, tài chính - ngân hàng.

Đến nay, cuộc thi thu hút gần 2.500 lượt đăng ký với hơn 300 đội thi, trong đó có các thí sinh quốc tế, cho thấy sức kết nối toàn cầu của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Vòng chung kết VAIC 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 19-7 tại Hà Nội, là cuộc thi phát triển ứng dụng AI cốt lõi quy mô lớn với 48 giờ thi đấu liên tục. Hội đồng đánh giá gồm hơn 200 chuyên gia công nghệ đến từ Meta, FPT, SHB, McKinsey, AI Singapore cùng các nhà quản lý chuyên môn tham gia thẩm định.

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: LƯU THỦY

Theo ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, chương trình VAIC được tổ chức thường niên từ năm 2022. Chương trình được Cổng Thông tin Nhà Trắng (Hoa Kỳ) ghi nhận là hoạt động tiêu biểu trong hợp tác về công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Hiện nay, nhiều quốc gia ưu tiên đầu tư mạnh mẽ cho AI, bao gồm hạ tầng tính toán và nguồn lực chất lượng cao, coi đây là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để bứt phá, rút ngắn khoảng cách phát triển và vươn lên bằng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Benjamin Embury, Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, khoa học - công nghệ là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác chiến lược song phương Hoa Kỳ - Việt Nam. Mạng lưới chuyên gia toàn cầu sẽ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ sinh thái AI thế giới. Ông chia sẻ, Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy đổi mới, mở rộng cơ hội và phát triển công nghệ vì con người, hướng tới thịnh vượng chung.

Các đại biểu bấm nút phát động Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2027. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ sự kiện, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cũng phối hợp UNESCO và các bên liên quan phát động Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2027. Đây là lần đầu Việt Nam đăng cai một kỳ thi Olympic quốc tế chuyên sâu về AI, đánh dấu bước tiến trong hội nhập và nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái AI toàn cầu.

Cuộc thi diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 25-2 đến 2-3-2027, dự kiến quy tụ khoảng 300 thí sinh đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

LƯU THỦY