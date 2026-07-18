Hoàn thiện pháp lý, khơi thông dòng vốn tài sản mã hóa

Ngày 18-7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị “Mã hóa tài sản thực Việt Nam 2026”.

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LƯU THỦY

Tại hội nghị, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết, tài sản mã hóa đang ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính toàn cầu, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và khơi thông các nguồn lực còn “ngủ yên” trong nền kinh tế.

Ở Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn cho hạ tầng, sản xuất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng lớn, tài sản mã hóa là xu hướng giàu tiềm năng, cần được nghiên cứu, triển khai với tầm nhìn dài hạn.

Thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát triển thị trường tài sản mã hóa theo 4 định hướng, gồm: cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro, thử nghiệm có kiểm soát; hoàn thiện pháp lý trên cơ sở tổng kết cơ chế thí điểm trước đó; hoàn thiện các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư; tăng cường hợp tác liên ngành trong công tác quản lý, giám sát thị trường.

Quang cảnh hội nghị

Về tiềm năng huy động vốn, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, cho biết, dòng vốn tài sản thực trên thế giới được mã hóa trong năm 2025 tăng khoảng 300%, cao hơn so với các nhóm tài sản khác.

Tuy nhiên, trở ngại khiến thị trường chưa phát triển tương xứng với tiềm năng không nằm ở công nghệ “token hóa” (mã định danh điện tử được xác thực), mà ở việc chưa xây dựng đầy đủ niềm tin cho thị trường vốn.

Việt Nam có lợi thế về quy mô nhu cầu bán lẻ, với khoảng 200 tỷ USD tài sản mã hóa trên thị trường và khoảng 17 triệu ví điện tử của người nắm giữ tài sản mã hóa.

Thời gian qua, cơ quan chức năng ban hành 6 văn bản pháp lý về tài sản mã hóa và đang chuẩn bị hoàn thiện khung khổ định danh và xác thực, là cơ sở củng cố niềm tin cho nhà đầu tư khi tham gia thị trường này.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LƯU THỦY

Liên quan vấn đề an ninh, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho rằng, tài sản mã hóa mở nhiều cơ hội cho nền kinh tế, song cũng đặt ra thách thức. Đó là các đối tượng lợi dụng triệt để đặc tính xuyên biên giới, tính ẩn danh và khả năng dịch chuyển nhanh của tài sản số, để lừa đảo đầu tư, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh cắp dữ liệu, tấn công hệ thống.

Do đó, an toàn, an ninh mạng phải được coi là nền tảng của mọi mô hình công nghệ mới. Đồng thời, cần tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia thị trường.

Hội nghị “Mã hóa tài sản thực Việt Nam 2026” diễn ra từ ngày 18 đến 19-7, với ba phiên chuyên đề: Bức tranh toàn cảnh tài sản mã hóa và khung pháp lý toàn cầu; chìa khóa đột phá thanh khoản; cơ hội dẫn đầu nền kinh tế 4.0.

LƯU THỦY