Huy động lực lượng khẩn trương thu gom cá chết trên sông Chà Và

Trước tình trạng cá nuôi lồng bè chết hàng loạt trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TPHCM), chính quyền địa phương đã huy động lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát giao thông đường thủy cùng ca nô của các hộ dân nuôi lồng bè thu gom, xử lý cá chết nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

Vớt cá chết trôi dạt trên sông Chà Và

Ghi nhận tại hiện trường, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát giao thông đường thủy điều động ca nô tiếp cận các khu vực lồng bè nuôi cá. Cùng với đó, nhiều hộ dân huy động phương tiện tham gia vớt cá chết trôi nổi trên mặt nước và mắc trong lưới nuôi. Cá chết được thu gom bằng vợt, cho vào bao tải, kết nhựa rồi vận chuyển bằng ca nô vào bờ để tiêu hủy theo quy định.

Trong quá trình thu gom, lực lượng chức năng đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở người dân không xả cá chết trực tiếp xuống sông nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường nước.

Vận chuyển cá chết đưa lên bờ tiêu hủy theo quy định

Song song với công tác xử lý hiện trường, cơ quan chuyên môn của UBND xã Long Sơn đã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo các hộ nuôi trồng thủy sản theo dõi chặt chẽ chất lượng nguồn nước, đặc biệt vào thời điểm thủy triều xuống thấp; tăng cường sục khí, đảm bảo hàm lượng oxy phù hợp cho thủy sản nuôi; thường xuyên vệ sinh lồng bè, loại bỏ thức ăn dư thừa và thủy sản chết để hạn chế ô nhiễm và ngăn ngừa dịch bệnh.

Cá chết được chở đến địa điểm tiêu hủy

Các hộ nuôi cũng được khuyến cáo sử dụng vôi sống buộc trong túi vải treo quanh lồng bè để khử trùng nước; giảm mật độ nuôi, hạn chế cho ăn khi cá có dấu hiệu bất thường; chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời phối hợp xử lý, tránh thiệt hại lan rộng.

THÀNH HUY