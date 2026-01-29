Phường Bình Dương: Khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phú Chánh 25

Công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phú Chánh 25 thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền phường trong việc đầu tư hạ tầng, từng bước làm thay đổi diện mạo khu dân cư theo hướng văn minh, khang trang.

Sáng 29-1, phường Bình Dương tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phú Chánh 25 tại khu phố Phú Bưng. Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa thiết thực trong phát triển hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Nghi thức cắt băng khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phú Chánh 25

Công trình đường Phú Chánh 25 do UBND phường làm chủ đầu tư gồm các hạng mục mở rộng, nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây mới mương thoát nước. Công trình có chiều dài 1.295m, mặt đường rộng 5m, tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, được triển khai trong giai đoạn 2024–2026.

Công trình đưa vào sử dụng là bước phát triển mới trong chỉnh trang đô thị của phường Bình Dương

Tuyến đường Phú Chánh 25 sau khi nâng cấp, mở rộng đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, tăng cường khả năng thoát nước, giảm ngập cục bộ.

CAO SƠN