Cần sớm đấu thầu đơn vị quản lý và vận hành Công viên Thùy Vân

Ngày 30-1, đoàn công tác Sở Xây dựng TPHCM do ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực địa dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và làm việc với UBND phường Vũng Tàu để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc bàn giao, quản lý và vận hành dự án.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cho biết, đến thời điểm hiện tại dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân đã hoàn tất các hạng mục xây dựng cơ bản và đủ điều kiện pháp lý để đưa vào khai thác. Cụ thể, hạng mục quảng trường tháp Tam Thắng và công viên Thùy Vân đã được Sở Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu.

Đoàn khảo sát thực địa tại khu vực quảng trường tháp Tam Thắng, một hạng mục nằm trong tổng thể Công viên Thùy Vân. Ảnh: QUANG VŨ

Công trình đã hoàn thành và thu hút đông đảo người dân, du khách đến vui chơi. Tuy nhiên, thời gian qua chưa có đơn vị quản lý chính thức tiếp nhận bàn giao, quản lý vận hành công trình. Từ đó dẫn đến những khó khăn, bất cập trong việc khai thác, sử dụng.

Cụ thể phát sinh chi phí điện nước, chăm sóc cây xanh, thu gom, xử lý rác; tình trạng xả rác gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị, du khách dẫm đạp lên cây xanh; một số thiết bị bị mất mát, hư hỏng; tình trạng buôn bán hàng rong chưa được kiểm soát chặt; vẫn còn tình trạng xe honda chạy vào công viên làm hư nền gạch, đá hoa cương…

Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM phát biểu tại buổi làm việc nhằm tháo gỡ vướng mắc cho dự án Công viên Thùy Vân. Ảnh: QUANG VŨ

Trước thực tế này, UBND phường Vũng Tàu đã chủ động thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tuy nhiên do chưa được bàn giao quản lý công viên nên địa phương không đủ cơ sở triển khai một số nhiệm vụ liên quan như tổ chức lực lượng bảo vệ, duy trì vệ sinh, trông giữ xe phục vụ người dân, du khách... dẫn đến nguy cơ hư hỏng, mất mát tài sản.

Do đó, phường Vũng Tàu và các đơn vị có liên quan đề xuất, kiến nghị với Sở Xây dựng TPHCM tiếp nhận bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng Công viên Thùy Vân để đưa vào quản lý thống nhất; sớm xây dựng, phê duyệt đề án khai thác và quản lý tài sản kết cấu hạ tầng công viên Thùy Vân để tổ chức đấu giá quyền khai thác và lựa chọn đơn vị vận hành chuyên nghiệp…

Đoàn khảo sát thực địa tại dự án Công viên Thùy Vân. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan sớm hoàn thành các hạng mục còn tồn đọng. Cụ thể, ngày 5-2 sẽ tiến hành nghiệm thu và bàn giao cho Trung tâm hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM). Trên cơ sở đó, cũng trong tháng 2, Trung tâm hạ tầng kỹ thuật phải xây dựng ngay phương án quản lý, khai thác, bảo trì toàn bộ dự án để tổ chức đấu thầu, giao cho doanh nghiệp trúng thầu thuê và khai thác ngay trong tháng 3.

Tuy nhiên, trước mắt để bảo đảm tạo không gian sạch, đẹp, an toàn cho người dân và du khách đón Tết, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức tháo lưới bao cây; duy trì mảng xanh dưới đất; lau chùi lan can, kết cấu công trình; thu gom cát, rác; duy trì vận hành khai thác tháp Tam Thắng dịp Tết Nguyên đán; tổ chức làm làm vườn hoa trung tâm phía đối diện khách sạn Imperial để người dân, du khách đến check-in, vui Xuân - đón Tết…

QUANG VŨ