Xã Phước Hòa: Hưởng ứng Ngày cây xanh Việt Nam và ra quân chỉnh trang đô thị

Ngày 31-1, UBND xã Phước Hòa tổ chức Lễ phát động trồng cây xanh hưởng ứng “Ngày cây xanh Việt Nam” (11-1) và ra quân chỉnh trang đô thị.

Với chủ đề “Cây xanh nảy mầm – Đất nước vươn mình”, “Một cây xanh - Một tương lai xanh”, “Ngày cây xanh Việt Nam” năm 2026 được xã Phước Hòa tổ chức nhằm khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong việc cải thiện môi trường sống và xây dựng lối sống xanh.

Các đại biểu trồng cây xanh sau lễ phát động

Hoạt động này còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của cây xanh đô thị; đồng thời thúc đẩy phong trào trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh gắn với công tác chỉnh trang đô thị theo hướng xanh – sạch – đẹp, phát triển bền vững.

Dịp này, UBND xã Phước Hòa cũng tổ chức phát động và ra quân chỉnh trang các tuyến đường, các công trình công cộng, trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn bàn xã.

CAO SƠN