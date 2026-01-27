Phường Trung Mỹ Tây: Tạo mảng xanh, khu vui chơi tại khu dân cư

Lễ khánh thành và bàn giao công trình mảng xanh kết hợp với sân chơi thiếu nhi tại Khu phố 31. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hải Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã và đang đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa, xây dựng phường văn minh đô thị, có chất lượng sống tốt, việc phát triển mảng xanh kết hợp làm nơi sinh hoạt cộng đồng là nhu cầu thiết thực.

Ông Nguyễn Hải Lâm, Phó chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Theo ông Lâm, tại Khu phố 31 có khu đất trống do nhà nước quản lý với diện tích hơn 100 m2, UBND phường đã phối hợp với các đơn vị cùng chung tay xây dựng công trình mảng xanh, lắp đặt thiết bị vui chơi thiếu nhi và đèn chiếu sáng. Đây là công trình nhằm tạo thêm một thiết chế văn hóa thiết thực, giúp các cháu thanh thiếu nhi có nơi vui chơi an toàn, rèn luyện thể chất, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Công trình mảng xanh kết hợp với sân chơi thiếu nhi tại Khu phố 31. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi lễ, bà Hồ Thị Hồng, ngụ tại Khu phố 31, vui mừng chia sẻ: “Trước đây khu đất này vốn là khu đất công bỏ hoang, cỏ dại cây cối mọc um tùm, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn là nỗi trăn trở của bà con chúng tôi về vấn đề vệ sinh môi trường. Khu vực này là khu dân cư đông đúc hầu như không có sân chơi cho các cháu. Từ khu đất trống nhiều rác thải thành khu vui chơi như hiện nay người dân chúng tôi vui mừng lắm.

Người dân khó khăn tại khu phố nhận quà tết. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi lễ, Đoàn Thanh niên phường Trung Mỹ Tây kết hợp với Trường Đại học Công thương TPHCM và Công ty Điện lực An Phú Đông đã trao tặng 30 suất quà tết cho các em học sinh và người dân khó khăn trong khu phố.

THANH HIỀN