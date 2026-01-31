Phường Bình Trưng (TPHCM) phát động trồng cây xanh

Ngày 31-1, Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng (TPHCM) tổ chức phát động trồng cây xanh; ra mắt công trình “Vườn ươm hoa giấy đại đoàn kết” và phát động đăng ký “Tuyến đường cờ tổ quốc, góc xuân ngày tết”.

Lãnh đạo phường Bình Trưng trao tặng cờ Tổ quốc đến các khu phố

Lãnh đạo phường Bình Trưng trao tặng chậu hoa giấy đến các khu phố

Chương trình nằm trong khuôn khổ "Ngày thứ bảy tình nguyện" và chuỗi các hoạt động nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Người dân phấn khởi khi phường hình thành "Vườn ươm hoa giấy đại đoàn kết" trong khu dân cư

Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 1 thay mặt các khu phố trên địa bàn phường hưởng ứng chương trình phát động.

Bà Nguyệt cho biết, các khu phố xác định rõ trách nhiệm trong việc phối hợp vận động nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, treo cờ Tổ quốc tại các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường. Đồng thời, trồng và chăm sóc cây xanh, tuyên truyền các cá nhân cùng hộ kinh doanh không buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, giữ gìn mỹ quan đô thị…

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và người dân các khu phố trồng hoa tại "Vườn ươm hoa giấy đại đoàn kết"

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng chậu hoa giấy và cờ Tổ quốc cho các khu phố. Nhằm chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự và công chức, viên chức khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán gắn với chương trình “Xuân đoàn kết – Tết sẻ chia", Ban tổ chức cũng đã trao 27 phần quà đến cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an phường; Quân sự phường và viên chức Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Trưng.

THU HƯỜNG