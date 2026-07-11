Xã hội

Lật ca nô chở khách du lịch ở Phú Quốc, kịp thời cứu sống 21 người

SGGPO

Chiều 11-7, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) xác nhận, trên vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc, An Giang) vừa xảy ra vụ lật ca nô chở khách du lịch, trong đó có khách nước ngoài.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, ca nô mang số hiệu AG 26751 của Công ty Ocean Pearl Island chở 32 du khách cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới. Khi rời bờ khoảng 400m, ca nô bất ngờ gặp sự cố và lật úp, khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển.

Nhận tin báo, Đồn biên phòng An Thới (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đã điều 2 tàu biên phòng với 35 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng các tàu hải quân, cảnh sát biển cứu vớt, sơ cứu và đưa nạn nhân vào các bệnh viện ở Phú Quốc để cấp cứu, điều trị.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, lực lượng chức năng đã vớt được 36 người, trong đó cứu sống 21 người và 15 người chết.

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Phương tiện cứu hộ tại hiện trường

Hòn Mây Rút Ngoài nằm ở phía nam quần đảo An Thới (đặc khu Phú Quốc), có vị trí tách biệt và hoang sơ. Đây là nơi nổi tiếng với bãi biển nhỏ, nhiều đá và là một trong những điểm lặn ngắm san hô tuyệt đẹp. Du khách muốn đến Hòn Mây Rút Ngoài có thể di chuyển bằng ca nô hoặc tàu từ cảng An Thới.

NHÓM PV

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