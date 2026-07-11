TPHCM dự kiến khởi công 7 cầu vượt thép, hoàn thành vào năm 2027

TPHCM đang đẩy nhanh các thủ tục để trong năm 2026 khởi công 7 cầu vượt thép tại các nút giao thường xuyên ùn tắc ở khu vực trung tâm, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mục tiêu hoàn thành vào năm 2027.

Cầu vượt thép ngã tư Thủ Đức - một trong những công trình góp phần giảm ùn tắc giao thông tại TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Sở Xây dựng, 7 công trình thuộc nhóm dự án giao thông ưu tiên, có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 2.700 tỷ đồng. Việc đầu tư nhằm nâng cao năng lực thông hành, giảm ùn tắc, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và tăng cường kết nối sau khi TPHCM mở rộng địa giới hành chính.

Tại khu vực trung tâm, dự kiến xây dựng 3 cầu vượt thép. Cụ thể, cầu vượt tại nút giao ngã 6 Công trường Dân Chủ được bố trí theo hướng đường Võ Thị Sáu đi đường 3 Tháng 2. Đây là khu vực giao cắt của 6 tuyến đường gồm Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám, 3 Tháng 2, Lý Chính Thắng, Nguyễn Phúc Nguyên và Nguyễn Thượng Hiền, thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt trong thời gian thi công tuyến metro Bến Thành - Tham Lương. Dự án từng được nghiên cứu nhưng chưa triển khai để bảo đảm đồng bộ với ga ngầm metro và hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Hai cầu vượt còn lại sẽ được đầu tư trên đường 3 Tháng 2 tại các nút giao với đường Lê Đại Hành và Lý Thường Kiệt nhằm tách dòng phương tiện lưu thông theo hướng thẳng, giảm xung đột giao thông tại các giao lộ có mật độ xe lớn.

Tại khu vực Bình Dương, dự kiến xây dựng tại nút giao đường Cách Mạng Tháng Tám với đường Huỳnh Văn Cù, thuộc phường Thủ Dầu Một. Đây là trục kết nối quan trọng với Quốc lộ 13, cầu Phú Cường và nhiều tuyến giao thông huyết mạch. Trong điều kiện quỹ đất hạn chế, khó mở rộng mặt đường, việc đầu tư cầu vượt được đánh giá là giải pháp cấp bách để giảm ùn tắc và nâng cao năng lực khai thác hạ tầng.

Đối với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM nghiên cứu đầu tư 3 cầu vượt thép tại các nút giao Quốc lộ 51 với đường Phước Bình; Quốc lộ 51 với đường B1 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1; và ĐT.994C giao đường 30 Tháng 4, khu vực Ẹo Ông Từ. Đây đều là các khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, cảng biển, khu đô thị và tuyến kết nối du lịch, có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Theo Sở Xây dựng, thành phố sẽ nghiên cứu áp dụng cơ chế đặc thù đối với các công trình cấp bách nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, sớm đưa dự án vào khai thác. Cầu vượt thép có ưu điểm thi công nhanh, chi phí hợp lý, dễ tháo dỡ khi cần điều chỉnh quy hoạch và hạn chế ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu.

Thực tế cho thấy, các cầu vượt thép được xây dựng tại TPHCM trong giai đoạn 2013 - 2020 như Hàng Xanh, ngã tư Thủ Đức, Cây Gõ, Lăng Cha Cả, ngã sáu Gò Vấp... đã góp phần cải thiện đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông. Theo đánh giá của ngành chức năng, tại một số nút giao, lưu lượng ùn ứ giảm 70-80% sau khi công trình được đưa vào khai thác, tạo tiền đề để thành phố tiếp tục đầu tư loại hình hạ tầng này tại các điểm nóng về giao thông.

QUỐC HÙNG