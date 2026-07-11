Xã hội

TPHCM kiến nghị tăng mức chi hỗ trợ từ Quỹ Phòng, chống thiên tai

SGGPO

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) vừa có văn bản báo cáo công tác hoạt động, thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.

Những căn nhà bên bờ sông Giồng Ông Tố, phường Bình Trưng bị sạt lở, người dân phải dùng bao cát, đất để chống sạt lở. Ảnh: THANH HIỀN
Những căn nhà bên bờ sông Giồng Ông Tố, phường Bình Trưng bị sạt lở, người dân phải dùng bao cát, đất để chống sạt lở. Ảnh: THANH HIỀN

Theo Sở NN-MT, năm 2025, TPHCM đã thu 484,84 tỷ đồng Quỹ Phòng, chống thiên tai, đạt 27,18% kế hoạch. Năm 2026, thành phố dự kiến thu 1.172,59 tỷ đồng, gồm 776,94 tỷ đồng từ doanh nghiệp và 395,65 tỷ đồng từ cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp... Hiện các sở, ngành, đơn vị và UBND các phường, xã, đặc khu đang triển khai công tác thu, nộp quỹ năm 2026.

Về công tác chi quỹ, trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Quỹ Phòng, chống thiên tai đã chi cho các hạng mục được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương, với số tiền 35,84 tỷ đồng. Năm 2025, thành phố chi 10,47 tỷ đồng/123,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 8,48% (theo kế hoạch hoạt động, thu, chi năm 2025). Năm 2026, thành phố đã chi 25,37 tỷ đồng/145,68 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 17,41% (theo kế hoạch hoạt động, thu, chi năm 2026). Thành phố sẽ tiếp tục chi 116,04 tỷ đồng trong thời gian tới.

Đối với các hạng mục chưa được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương, Chi cục Thủy lợi (Cơ quan thường trực của Quỹ) đang tham mưu Sở NN-MT trình thành phố phê duyệt kế hoạch với tổng kinh phí dự kiến 284,66 tỷ đồng.

Trong đó, 227,9 tỷ đồng để sửa chữa, xử lý, xây dựng khẩn cấp 89 công trình phòng chống triều cường, ngập úng, sạt lở tại 21 phường, xã; 16,22 tỷ đồng thực hiện kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai cho 27 đơn vị, địa phương; 40,54 tỷ đồng mua sắm vật tư, thiết bị chuyên dùng cho 71 đơn vị, địa phương.

Tính đến ngày 7-7, Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM còn tồn 1.182,05 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để thành phố chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là khi phạm vi quản lý được mở rộng sau sắp xếp.

Sắp tới, TPHCM sẽ nâng cấp, bổ sung chức năng phần mềm quản lý quỹ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý theo mô hình chính quyền 2 cấp và phạm vi 168 phường, xã, đặc khu; đồng thời hỗ trợ các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cơ quan quản lý quỹ thống nhất, chính xác, phù hợp với thực tế.

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Khu vực sạt lở tại kênh Thanh Đa, phường Thạnh Mỹ Tây. Ảnh: THANH HIỀN

Theo Sở NN-MT, Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM đã được kiện toàn về tổ chức, cơ chế vận hành và cơ sở pháp lý, hoạt động đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định.

Để nâng cao hiệu quả thu, chi quỹ, Sở kiến nghị UBND TPHCM đề xuất Bộ NN-MT trình Chính phủ xem xét tăng mức chi hỗ trợ sửa chữa, xử lý và xây dựng khẩn cấp các công trình phòng, chống thiên tai, phù hợp với biến động giá vật liệu, nhân công và yêu cầu kỹ thuật thực tế.

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THANH HIỀN

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