Tây Bắc bộ mưa lớn, gây lũ cục bộ ở tỉnh Sơn La

Mưa lớn làm thiệt hại hơn 31 tỷ đồng tại Sơn La. Các lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Mưa lớn gây lũ cục bộ tại tỉnh Sơn La ngày 11-7. Ảnh: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai vừa thông tin, từ 19 giờ ngày 10-7 đến trưa 11-7, ở các tỉnh Sơn La, Lai Châu có mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Ka Lăng (Lai Châu) 125mm, Mường Trai (Sơn La) 237mm, Ít Ong (Sơn La) 215mm, Hua Trai (Sơn La) 193mm.

Tại tỉnh Sơn La, theo báo cáo nhanh của Sở NN-MT, mưa lũ, ngập lụt và sạt lở đất làm 3 nhà bị sập đổ, 25 nhà hư hỏng, 28 hộ dân phải di dời khẩn cấp và 22 nhà bị ảnh hưởng. Mưa lũ cũng làm 209ha lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập; một số ao nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.

Tình trạng sạt lở và cây đổ làm tắc 13 vị trí trên quốc lộ 279D (đến chiều 11-7 còn 3 vị trí chưa thông xe), tỉnh lộ 109 bị tắc 4 vị trí (hiện còn 1 vị trí đang xử lý).

CSGT tỉnh Sơn La cùng người dân dọn bùn đất sau mưa lũ tại xã Mường La. Ảnh: CÔNG AN TỈNH SƠN LA

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, mưa lớn gây lũ ống, lũ quét làm gián đoạn cấp điện tại các xã Mường La, Chiềng Lao và Mường Bú của tỉnh Sơn La.

Đến 12 giờ 56 phút ngày 11-7, Công ty Điện lực Sơn La đã khôi phục cấp điện cho 100% khách hàng bị ảnh hưởng.

Hiện các địa phương tích cực triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, tập trung thông cống, dọn bùn đất và hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa.

Ngành điện lực tỉnh Sơn La huy động nhân lực tiếp cận các khu vực bị mất điện để khắc phục thiệt hại

Tại Lai Châu, chiều 11-7, cơ quan chức năng cho biết, mưa lớn tiếp tục gây sạt lở, ách tắc giao thông nhiều tuyến đường. Trong đó, tuyến đường từ trung tâm xã Pa Ủ đi xã Thu Lũm bị đất đá sạt lở với khối lượng lớn, khiến giao thông tê liệt.

Tuyến đường từ trung tâm xã Pa Ủ đi xã Mường Tè bị tắc do đất đá làm trôi nền đường; tuyến đường từ xã Mường Mô đi xã Nậm Hàng sạt lở nghiêm trọng.

Mưa lớn tàn phá tuyến đường vào bản Cờ Lò (tỉnh Lai Châu). Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu hỗ trợ người dân qua các điểm đường bị mưa lũ ảnh hưởng. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm nay, 11-7, khu vực Tây Bắc bộ và từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa, mưa vừa, rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

PHÚC HẬU