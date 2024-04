Huyền thoại saxophone Kenny G quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19-4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV Going Home - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Tháng 11-2023, nghệ sĩ saxophone Kenny G đã có buổi biểu diễn bùng nổ tại Hà Nội trong lần thứ 2 lưu diễn tại Việt Nam. Tại đêm diễn Kenny G Live in Vietnam do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam phối hợp tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia tối 14-11-2023, hàng ngàn khán giả đã bị mê hoặc bởi tiếng kèn của huyền thoại người Mỹ với những bản nhạc nổi tiếng gắn với tên tuổi của ông, trong đó có bản Going Home.

Lễ ra mắt MV đặc biệt quảng bá du lịch của Việt Nam

Trong MV Going home, khán giả đồng thời được nghe tiếng kèn saxophone trong bản nhạc quen thuộc của Kenny G và được chiêm ngưỡng các địa danh mang những giá trị văn hóa, lịch sử của Hà Nội và Việt Nam như: Cầu Long Biên lúc bình minh, hồ Hoàn Kiếm những ngày cuối năm, các di tích Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Thủ đô ngàn năm văn hiến hiện lên với vẻ đẹp vừa bình yên, vừa lãng mạn, hào hùng và cổ kính. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G còn có dòng lưu bút khen ngợi dành cho Việt Nam: “Hà Nội là thành phố tuyệt diệu cùng với những con người tuyệt vời. Cảm ơn vì sự chào đón nồng nhiệt của các bạn đã dành cho tôi. Thân ái, Kenny G”.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh chia sẻ, là cơ quan báo chí quan trọng trong hệ thống báo chí Việt Nam, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đây là lần đầu tiên Báo Nhân Dân tham gia quảng bá du lịch Việt Nam bằng một MV âm nhạc thay vì sử dụng các sản phẩm thế mạnh vốn có như tin tức, phóng sự...

Hình ảnh nghệ sĩ tại cầu Thê Húc - Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

"Ý tưởng này xuất phát từ chương trình Good Morning Việt Nam do Báo Nhân Dân và IB Group khởi xướng vào năm 2023, theo đó toàn bộ tiền bán vé được dùng cho mục đích thiện nguyện. Chúng tôi cũng đã mời được nghệ sĩ kèn saxophone huyền thoại Kenny G trở lại Việt Nam và ông đánh giá cao ý nghĩa tốt đẹp của chương trình. Vì thế ông đã tặng một cây kèn để góp thêm cho quỹ thiện nguyện. Ông cũng nhiệt tình tham gia MV âm nhạc quảng bá du lịch Hà Nội - một sản phẩm mà chúng tôi tin là sẽ thu hút sự quan tâm hơn so với các đoạn phim quảng cáo du lịch truyền thống”, ông Lê Quốc Minh phát biểu.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, "MV đã chạm đến trái tim, cảm xúc của người nghe, mang lại những rung động đặc biệt về Thủ đô ngàn năm văn hiến. Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Báo Nhân Dân, IB Group đã triển khai dự án này. Xin phép được coi đây là một món quà giàu ý nghĩa của Báo Nhân Dân dành cho Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô”.

Tại sự kiện, Chủ tịch IB Group Việt Nam Nguyễn Thùy Dương thông tin, việc thực hiện quảng bá du lịch thông qua MV Going Home sẽ giúp tối ưu hóa chi phí, đồng thời bảo đảm được hiệu quả truyền thông khi "những người yêu âm nhạc của Kenny G chắc chắn sẽ xem ngay tức khắc". Qua đó, quảng bá du lịch thông qua MV âm nhạc là cách làm rất hiệu quả, khi chỉ với chi phí vừa phải nhưng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng có cơ hội đến với đông đảo công chúng toàn cầu.

Tại lễ ra mắt sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, ban tổ chức đã trao tặng MV Going Home cho lãnh đạo TP Hà Nội, các tập đoàn du lịch - khách sạn, hãng hàng không, các đài truyền hình… nhằm lan tỏa sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam đến du khách trong nước và quốc tế.

MAI AN