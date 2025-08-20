Triển lãm tranh “Đường – THE WAY”: Đối thoại giữa màu sắc và tâm hồn

Triển lãm cá nhân của họa sĩ Nguyễn Tất Long mang tên “Đường – THE WAY” diễn ra từ nay đến ngày 27-8, tại không gian nghệ thuật Chillala – House of Art (75 Xuân Thủy, phường An Khánh, TPHCM).

Khách tham quan triển lãm

Triển lãm giới thiệu 17 tác phẩm sơn dầu và acrylic trên toan, đánh dấu chặng đường sáng tác kéo dài một thập kỷ (2015 – 2025) của họa sĩ Nguyễn Tất Long. Các tác phẩm được chia thành 3 giai đoạn: “Vòng xoáy của sự im lặng” (2015 – 2016) với bảng màu đen – trắng và bút pháp thư pháp mạnh mẽ; “Vô hình và hữu hình” (2020 – 2021) với những nét màu nhỏ, thả vô thức gợi cảm giác phiêu diêu; và “Cửa” (2023 – 2025) với loạt tranh khổ lớn nhiều màu sắc, được tạo nên từ những cú bôi, bệt, ném màu nhấn mạnh tính ngẫu nhiên.

Họa sĩ Nguyễn Tất Long chia sẻ: “Tên gọi “Đường” không chỉ gợi hành trình nghệ thuật mà còn là hành trình nội tâm. Mỗi tác phẩm là một bước đi trên con đường tìm về chính mình. Tôi muốn người xem không bị chi phối bởi hình ảnh cụ thể, mà tự tìm thấy cảm xúc riêng trong từng vệt màu”.

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Là nghệ sĩ chịu ảnh hưởng từ trường phái Biểu hiện trừu tượng quốc tế, đặc biệt phong trào New York School, Nguyễn Tất Long kiên định với quan niệm nghệ thuật xuất phát từ vô thức và cảm xúc chủ quan. Giới chuyên môn đánh giá triển lãm lần này là bước khẳng định phong cách riêng biệt của anh: trung thành với trừu tượng tuyệt đối nhưng vẫn mở ra đối thoại mạnh mẽ cùng công chúng.

Họa sĩ Nguyễn Tất Long sinh năm 1979 tại Hà Nội, là nghệ sĩ tự học, nổi bật với phong cách biểu hiện trừu tượng, loại bỏ yếu tố tạo hình để tập trung vào nhịp điệu, bút pháp và cảm xúc thuần túy.

TRỌNG TRUNG