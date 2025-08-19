208 tác phẩm hội họa, điêu khắc trưng bày trong “Những ngày tháng lịch sử”

Sáng 19-8, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam khai mạc triển lãm mỹ thuật “Những ngày tháng lịch sử”. Hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Trưng bày 208 tác phẩm hội họa, điêu khắc trong triển lãm “Những ngày tháng lịch sử”

Sự kiện do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Chính trị Quân chủng Hải quân và Công ty TNHH Nghệ thuật Tân Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ.

Cắt băng khai mạc triển lãm ngày 19-8, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Triển lãm trưng bày 208 tác phẩm mỹ thuật, gồm 197 tác phẩm hội họa, đồ họa, ký họa và 11 tác phẩm điêu khắc. Đây là những sáng tác tiêu biểu của nhiều thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc từ thời mỹ thuật Đông Dương, mỹ thuật kháng chiến đến giai đoạn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Các chất liệu phong phú như sơn dầu, sơn mài, acrylic, lụa, khắc gỗ, composite… đã khắc họa những trang sử vàng của dân tộc, từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến công cuộc kiến thiết đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhấn mạnh: “Mỹ thuật về lịch sử truyền thống cách mạng là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài Quân đội. Qua đó, tác phẩm nghệ thuật trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần cổ vũ, động viên quân và dân làm nên chiến thắng, cũng như tiếp thêm sức mạnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay”.

Tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Đặc biệt, triển lãm lần này trân trọng giới thiệu những bộ ký họa chiến trường chống Mỹ của các họa sĩ Lê Lam, Phạm Ngọc Liệu, Phan Oánh, tôn vinh những chiến sĩ đặc công, nữ dân quân, bà mẹ dân tộc, anh nuôi…; cùng loạt tác phẩm kinh điển như “Giải phóng Buôn Ma Thuột” (Trần Hữu Chất), “Điện Biên Phủ trên không” (Nguyễn Thuận), “Xe chở tên lửa qua cầu Long Biên” (Văn Đa). Cùng với đó còn có nhiều tác phẩm mới về biển đảo như “Hiên ngang Trường Sa” (Phạm Hoàng Văn), “Bình minh nhà giàn DK1” (Trần Tuấn Long), “Lá cờ gốm ở đảo Trường Sa Lớn” (Nguyễn Thu Thủy)…

Họa sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, tác giả Con đường gốm sứ ven sông Hồng và cũng là người khởi xướng triển lãm, chia sẻ: “Tôi mong muốn thông qua hội họa, điêu khắc, công chúng có thể cảm nhận sâu sắc khí thế cách mạng, vẻ đẹp bình dị nhưng cao cả của Bộ đội Cụ Hồ, cũng như ý thức giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Triển lãm “Những ngày tháng lịch sử” là một hoạt động văn hóa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết trong kỷ nguyên mới.

Tin liên quan Khai mạc Triển lãm 80 năm văn hóa, văn nghệ Quân đội nhân dân

MAI AN