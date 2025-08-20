Ngày mai (21-8), sẽ tiếp tục phát hành vé concert “Việt Nam trong tôi”

Chiều 20-8, lãnh đạo của Bộ VH-TT-DL cho biết ngày mai (21-8), ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức phát vé concert Việt Nam trong tôi .

Sáng nay (20-8), ban tổ chức concert Việt Nam trong tôi thông báo việc tạm dừng phát hành vé, do lượng khán giả đổ về Nhà hát Lớn quá đông. Không lâu sau khi bắt đầu phát vé miễn phí cho khán giả xem concert Việt Nam trong tôi, ban tổ chức chương trình đã phải thông báo tạm dừng hoạt động này.

Lý do vì số lượng khán giả đến nhận vé tại Nhà hát Lớn trong sáng 20-8 quá đông. Để đảm bảo công tác an ninh, trật tự và có phương án tổ chức chu đáo nhất, ban tổ chức đã tạm dừng phát vé trong buổi chiều.

Lượng khán giả đổ về Nhà hát Lớn để vé concert “Việt Nam trong tôi”, sáng 20-8

Với mục tiêu mang đến một sự kiện âm nhạc an toàn, thực sự ý nghĩa, trọn vẹn, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu đất nước qua những ca khúc đặc sắc trong chương trình, ban tổ chức concert Việt Nam trong tôi bày tỏ: “Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và tình cảm của đông đảo công chúng dành cho concert Việt Nam trong tôi. Chính sự đồng hành của quý khán giả là động lực lớn để ban tổ chức nỗ lực tổ chức một đêm nhạc đáng nhớ, xứng đáng với niềm mong đợi của tất cả khán giả".

Sau khi thông báo được phát đi cũng như việc phát vé được tạm dừng, khu vực Nhà hát Lớn vẫn rất đông khán giả nán lại. Hàng ngàn người lại tiếp tục chờ đợi cách thức làm thế nào để có được vé xem chương trình.

Concert Việt Nam trong tôi sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 26-8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Hà Nội). Chương trình do Bộ VH-TT-DL tổ chức, nằm trong chuỗi sự kiện Triển lãm Thành tựu đất nước chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9.

MAI AN