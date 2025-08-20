Đà Nẵng đẩy nhanh lập quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị Khu đền tháp Mỹ Sơn

Ngày 20-8, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về triển khai Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Khu đền tháp Mỹ Sơn đến năm 2035, tầm nhìn 2050.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác tham quan Thánh địa Mỹ Sơn

Theo Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 1404/QĐ-TTg ngày 27-6-2025 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, với thời gian tối đa 24 tháng, kế hoạch triển khai chi tiết dự kiến 17 tháng.

Nội dung quy hoạch gồm khảo sát hiện trạng, đánh giá giá trị di tích, yếu tố kinh tế - xã hội, môi trường; định hướng bảo tồn, phục hồi, phát huy giá trị; tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan và xây dựng công trình mới.

Ông Nguyễn Công Khiết, Phó Giám đốc Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết, nguồn vốn thực hiện được đề xuất khoảng 6,6 tỷ đồng, từ kinh phí bổ sung cho di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận, đã được bố trí trong dự toán 2025. Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn phối hợp đơn vị tư vấn phân công nhiệm vụ, trách nhiệm giữa các bên tham gia.

Di tích quốc gia đặc biệt Khu đền tháp Mỹ Sơn

Tại buổi làm việc, các đại biểu thống nhất quan điểm cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch. Trong đó, bám sát quy hoạch theo Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 17-1-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam cũ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở phát huy giá trị Mỹ Sơn, kết nối du lịch văn hóa – lịch sử – cảnh quan, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch bền vững.

Sau khi khảo sát, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, giao Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư lập quy hoạch, tham mưu kế hoạch chi tiết, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm việc với các đơn vị liên quan

Đồng thời phối hợp các sở, ngành, địa phương để Di tích quốc gia đặc biệt Khu đền tháp Mỹ Sơn tiếp tục là điểm du lịch văn hóa hấp dẫn; kết nối với Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh khác trên địa bàn; hình thành chuỗi sản phẩm du lịch, kết hợp phòng hộ, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng nói chung, xã Thu Bồn nói riêng.

