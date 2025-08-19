Khánh thành Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ – Công trình tiêu biểu chào mừng Quốc khánh

Sáng 19-8, UBND TPHCM, Sở VH-TT TPHCM phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trang trọng tổ chức Lễ khánh thành Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (đường Lữ Gia, phường Phú Thọ). Đây là công trình tiêu biểu chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Lãnh đạo TPHCM và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến dự lễ khánh thành có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; đại diện Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam; đại diện Tổng lãnh sự quán Canada tại TPHCM... cùng đại diện các cơ quan ban ngành TPHCM, các công ty thực hiện dự án…

Lãnh đạo Thành phố trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích hoàn thành xuất sắc trong thực hiện dự án xây dựng Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại Lễ khánh thành. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Công trình Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ được UBND TPHCM chỉ đạo đầu tư và xây dựng với diện tích 10.000m2, có quy mô và kiến trúc hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổng mức đầu tư 1.395 tỷ đồng, với 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng chiều cao 57,5m. Tổng diện tích sàn gần 29.500m². Trong đó, khán phòng chính 2.000 chỗ ngồi với sân khấu trung tâm, trần cao khoảng 24m, tích hợp hệ thống âm thanh – ánh sáng – cơ khí sân khấu hiện đại, đáp ứng các kỹ thuật trình diễn phức hợp như đu bay, treo, rơi kiểm soát trên hệ sàn sân khấu nâng - hạ, hồ nước, sân băng;...

Điểm nhấn kỹ thuật của công trình là hệ sàn vượt nhịp tại các tầng 6, 7, 8, đòi hỏi giải pháp thi công tiên tiến, đảm bảo độ an toàn và ổn định tối đa cho vận hành sân khấu tải trọng lớn. Hệ thống phân luồng giao thông - thoát hiểm, PCCC được thiết kế đạt chuẩn quốc tế.

Lãnh đạo Thành phố, các đại biểu và nhiều văn nghệ sĩ thành phố tham quan, tìm hiểu về sự hiện đại, đa năng của khán phòng 2.000 chỗ ngồi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sân khấu chính của Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ hiện đại, đa công năng, đáp ứng tốt cho công tác tổ chức biểu diễn của nhiều loại hình nghệ thuật. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không gian sân khấu 2.000 chỗ ngồi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sở VH-TT TPHCM và đơn vị trực thuộc là Trung tâm Nghệ thuật Thành phố được UBND TPHCM giao quản lý, vận hành, xác định tầm nhìn đưa Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ trở thành thiết chế văn hóa có thương hiệu của thành phố. Mô hình hoạt động sẽ kết hợp nội dung cốt lõi (xiếc, múa rối, nghệ thuật biểu diễn đa phương tiện) với các sự kiện đa dạng như: nhạc kịch, vũ kịch, hòa nhạc, festival, chương trình truyền hình, hội nghị, triển lãm…

Chiến lược khai thác hướng đến lịch biểu diễn định kỳ hàng tuần cho các chương trình chủ lực; tổ chức các sự kiện quốc tế và lễ hội như liên hoan nghệ thuật, tour lưu diễn, festival âm nhạc; là địa điểm văn hóa nghệ thuật thể hiện các nội dung mang tính giáo dục và trải nghiệm (workshop, tour “Hậu trường sân khấu”, lớp học nghệ thuật...); khai thác các loại hình dịch vụ: hội nghị, gala, ra mắt sản phẩm, triển lãm chuyên đề; tổ chức các hoạt động cộng đồng với những “Ngày không gian mở” dành cho các trường học, CLB nghệ thuật, nhóm sáng tạo…

Không gian xanh mát mắt bao quanh Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không gian tổng thể của Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ nhìn từ trên cao, đây là một công trình văn hóa nghệ thuật đặc biệt, hoành tráng, quy mô, hiện đại nổi bật của TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhân lễ khánh thành, các đại biểu đã tham gia ủng hộ đồng bào các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt.

Lãnh đạo Thành phố đóng góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

THÚY BÌNH