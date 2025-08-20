Ban tổ chức concert Việt Nam trong tôi thông báo sẽ phát vé miễn phí phục vụ khán giả từ 9 giờ ngày 21-8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Thời gian nhận vé diễn ra trong 2 ngày 21 và 22-8: buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Từ chối phát vé concert nếu phát hiện dấu hiệu mua bán, chuyển nhượng

Mỗi khán giả được nhận tối đa 2 vé, với điều kiện là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi, mang theo căn cước công dân gốc để đối chiếu. Người nhận vé sẽ phải xếp hàng, xuất trình giấy tờ để tránh trùng thông tin và kiểm tra vé ngay tại quầy. Ban tổ chức yêu cầu vé không được mua bán, chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào; trường hợp phát hiện vi phạm, đơn vị có quyền từ chối cấp vé. Vé cũng sẽ không được cấp lại nếu bị mất hoặc hư hỏng.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Theo ban tổ chức, sau khi có thông báo tạm dừng phát vé ngày 20-8 trên một số trang mạng xã hội, một số khán giả đã đăng bài hỏi mua vé. “Phe vé” lợi dụng việc này để chào bán vé với giá cao. Để tránh tình trạng bị lợi dụng, ban tổ chức đề nghị khán giả nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao dịch mua bán vé từ nguồn không rõ ràng.

Để bảo đảm an toàn và công bằng, ban tổ chức đề nghị khán giả giữ trật tự, không chen lấn, xô đẩy, hợp tác cùng lực lượng an ninh và tình nguyện viên trong quá trình phát vé. Đồng thời, khán giả không mang theo vật dụng cấm, không tụ tập ngoài khu vực quy định và chấp hành hướng dẫn của ban tổ chức.

MAI AN