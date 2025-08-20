Từ chối phát vé concert nếu phát hiện dấu hiệu mua bán, chuyển nhượng

Mỗi khán giả được nhận tối đa 2 vé, với điều kiện là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi, mang theo căn cước công dân gốc để đối chiếu. Người nhận vé sẽ phải xếp hàng, xuất trình giấy tờ để tránh trùng thông tin và kiểm tra vé ngay tại quầy. Ban tổ chức yêu cầu vé không được mua bán, chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào; trường hợp phát hiện vi phạm, đơn vị có quyền từ chối cấp vé. Vé cũng sẽ không được cấp lại nếu bị mất hoặc hư hỏng.
Theo ban tổ chức, sau khi có thông báo tạm dừng phát vé ngày 20-8 trên một số trang mạng xã hội, một số khán giả đã đăng bài hỏi mua vé. “Phe vé” lợi dụng việc này để chào bán vé với giá cao. Để tránh tình trạng bị lợi dụng, ban tổ chức đề nghị khán giả nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao dịch mua bán vé từ nguồn không rõ ràng.
Để bảo đảm an toàn và công bằng, ban tổ chức đề nghị khán giả giữ trật tự, không chen lấn, xô đẩy, hợp tác cùng lực lượng an ninh và tình nguyện viên trong quá trình phát vé. Đồng thời, khán giả không mang theo vật dụng cấm, không tụ tập ngoài khu vực quy định và chấp hành hướng dẫn của ban tổ chức.