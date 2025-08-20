Hàng ngàn người đội nắng chờ nhận vé concert miễn phí

Từ sáng sớm 20-8, khu vực quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc người. Hàng ngàn khán giả, đa phần là các bạn trẻ, chen chúc dưới nắng nóng gay gắt để chờ nhận vé miễn phí concert quốc gia “Việt Nam trong tôi”.

Quảng trường trước Nhà hát Lớn vốn không rộng, lại nằm giữa khu vực giao thông nhộn nhịp, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.

Xe máy, ô tô xếp hàng dài, nhiều phương tiện đỗ tràn cả vỉa hè, lấn xuống lòng đường. Tiếng còi xe, loa điều tiết giao thông xen lẫn tiếng gọi nhau trong dòng người tạo nên khung cảnh ồn ã.

Giữa cái nắng oi ả, nhiều bạn trẻ cho biết, đã có mặt từ 3 giờ và kiên nhẫn chờ đợi.

Lực lượng cảnh sát giao thông có mặt từ 6 giờ để phân luồng, song lượng người đổ về mỗi lúc một đông khiến tình hình trở nên quá tải

Thế nhưng, cũng có không ít người phải bỏ cuộc giữa chừng vì ngột ngạt, khó thở trong dòng người đông nghịt.

Bạn Nguyễn Thùy Dương, sinh năm 2009, cùng các bạn từ 5 giờ 30 phút có mặt tại khu vực Nhà hát Lớn, nhưng đến hơn 7 giờ, đã phải vội len ra ngoài vì chóng mặt.

“Bỏ cuộc, hôm nay cháu không thể nào có được vé! Giờ chúng cháu ngồi nghỉ thêm chút rồi về nhà, mai đi sớm hơn vậy”, Dương chia sẻ.

Bạn Trần Mạnh Dũng, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội đến vào lúc 7 giờ, nhưng cũng nhanh chóng bỏ cuộc khi thấy hàng ngàn người chen chúc tại khu vực phát vé.

"Hôm nay coi như là buổi đi khảo sát, sáng mai cháu sẽ lên sớm hơn", Dũng cho biết.

Chen chúc đến ngạt thở khiến các bạn trẻ đã phải buồn bã nói chuyện bỏ cuộc

Theo thông báo của ban tổ chức, từ 9 giờ ngày 20-8, vé concert “Việt Nam trong tôi” được phát miễn phí tại Nhà hát Lớn Hà Nội và kéo dài trong 3 ngày (20 đến 22- 8).

Mỗi ngày có 3.000 vé, phát theo 2 khung giờ: sáng 9 giờ đến 11 giờ 30 phút và chiều 13 giờ đến 16 giờ 30 phút. Mỗi khán giả được nhận tối đa 2 vé, bắt buộc xuất trình căn cước công dân bản gốc. Vé không được phép mua bán, chuyển nhượng; trường hợp mất hoặc hư hỏng sẽ không được cấp lại.

Tuy nhiên, do lượng người quá đông và để giảm tải áp lực giao thông, ban tổ chức đã đẩy thời gian phát vé của ngày 20-8 lên sớm hơn; chưa đến 9 giờ, lượng vé đã hết sạch.

Xe máy xếp kín vỉa hè và tràn xuống lòng đường quanh khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội

Việc phát vé miễn phí nhằm giúp đông đảo công chúng có cơ hội tiếp cận nghệ thuật chất lượng cao, đồng thời tạo nên một không gian gắn kết.

“Chúng tôi muốn không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Những ca khúc trong chương trình sẽ chạm đến trái tim, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương”, đại diện Nhà hát lớn Hà Nội chia sẻ.

Tuy nhiên, do chưa lường được nhu cầu vé của người dân nên tại khu vực này không phân luồng, khiến người đến xếp hàng đông, gây ra tình trạng lộn xộn khó kiểm soát.

Concert “Việt Nam trong tôi” là sự kiện trọng điểm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 do Bộ VH-TT-DL chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội thực hiện. Chương trình diễn ra vào 20 giờ ngày 26-8, tại Sân Bắc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến, ban nhạc Chillies…

MAI AN