Người có sức ảnh hưởng (KOL): Ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao

Ngày 18-8, hội nghị KOL (người có sức ảnh hưởng) lần đầu tiên được tổ chức, quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo nội dung. Tại sự kiện, Liên minh “Niềm tin số” cùng chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng” được ra mắt, mở ra một cơ chế đánh giá uy tín và trách nhiệm cho KOL/KOC tại Việt Nam.

“Đại sứ số” trong kỷ nguyên mới

KOL không chỉ là gương mặt giải trí hay công cụ quảng bá, mà đã trở thành “đại sứ số” góp phần định hình xu hướng xã hội và quảng bá văn hóa Việt ra thế giới. Gắn với sự bùng nổ nền tảng số, từ nghệ thuật, thể thao đến giáo dục, tài chính, du lịch…, KOL tạo trào lưu, dẫn dắt dư luận, khơi gợi cảm hứng và định hình hành vi.

Nhiều gương mặt KOL nổi tiếng tham gia hội nghị

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), cho rằng: “KOL chính là những “đại sứ số”, góp phần kiến tạo kỷ nguyên mới của quốc gia, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong xây dựng kinh tế số, văn hóa số, xã hội số”. Từ đó có thể thấy, vai trò của KOL không dừng ở quảng bá thương hiệu hay tạo hiệu ứng giải trí, mà còn phải trở thành lực lượng tiên phong lan tỏa các giá trị “chân - thiện - mỹ”, đồng thời gìn giữ và quảng bá bản sắc Việt Nam trên trường quốc tế.

Một minh chứng rõ nét cho vai trò xã hội của KOL là khả năng gắn kết cộng đồng qua những hoạt động thiết thực. Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam, chia sẻ: “Sau đại dịch Covid-19, nhiều bạn trẻ từ nông thôn đã đăng tải video nấu ăn giản dị, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương. Nhờ sự đồng hành của các KOL, đã có thời điểm hơn 21 tấn vải thiều Bắc Giang (thuộc tỉnh Bắc Giang trước đây, nay là tỉnh Bắc Ninh) được bán trực tuyến tới tay người tiêu dùng.

Không dừng lại ở kinh tế, nhiều chiến dịch trực tuyến còn lan tỏa thông điệp văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua các hashtag như #TựHàoViệtNam, #TổQuốcTrongTim…”. Trong khi đó, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT SHB, nhận xét, khi KOL đồng hành cùng doanh nghiệp trong tinh thần “nói đi đôi với làm”, sự hợp tác không dừng ở quảng bá sản phẩm mà còn tạo nên tác động xã hội tích cực, từ giáo dục tài chính, bảo vệ môi trường đến hỗ trợ nhóm yếu thế. Đây là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của KOL trong việc lan tỏa trách nhiệm xã hội.

Sớm có hành lang pháp lý

Song hành với sức ảnh hưởng ngày càng lớn là những thách thức không nhỏ. Không ít trường hợp KOL đã lợi dụng uy tín để quảng cáo hàng giả, truyền bá thông tin sai lệch hoặc sản xuất nội dung phản cảm. Hệ quả là niềm tin của công chúng bị tổn thương và môi trường truyền thông số bị méo mó. Chính vì vậy, nguyên tắc “ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao” phải trở thành kim chỉ nam đạo đức nghề nghiệp cho mỗi KOL.

Tại hội nghị, các chuyên gia nhấn mạnh, cần sớm có hành lang pháp lý cho hoạt động của KOL. Dẫn kinh nghiệm quốc tế, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL), đề xuất Việt Nam cần chế tài đủ mạnh, kể cả hạn chế biểu diễn, xuất hiện truyền thông đối với KOL vi phạm, đồng thời khuyến nghị nhãn hàng thận trọng khi hợp tác quảng cáo để bảo vệ thương hiệu. Ở góc nhìn khác, đại diện TikTok Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra, nghề KOL tại Việt Nam vẫn chưa được nhìn nhận thực sự chuyên nghiệp. Vì vậy, xây dựng khung tiêu chuẩn nghề nghiệp cho KOL, đồng thời thành lập tổ chức đại diện tiếng nói chung cho cộng đồng này là việc cần thiết.

Chia sẻ tại hội nghị, nhiều ý kiến khẳng định, vẻ đẹp đích thực của KOL không nằm ở những con số ảo, mà ở sự cống hiến và hành động thiết thực cho cộng đồng. Khi kết hợp được trách nhiệm xã hội, hành lang pháp lý và cơ chế tự điều chỉnh, cộng đồng KOL Việt Nam mới có thể phát triển bền vững.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã ra mắt Liên minh “Niềm tin số” quy tụ KOL/KOC uy tín, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và nền tảng số, nhằm lan tỏa giá trị tích cực, xây dựng chuẩn mực và thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm trên không gian mạng. Cùng với đó, chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng” cũng được khởi động, hướng tới chuẩn hóa đạo đức nghề nghiệp, chứng nhận uy tín, hỗ trợ cơ quan quản lý và doanh nghiệp chọn đối tác phù hợp, bảo vệ người tiêu dùng.

