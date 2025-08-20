Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt sách "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" tri ân thế hệ đi trước

Hòa trong không khí cả nước hướng về dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa ra mắt ấn phẩm Viết tiếp câu chuyện hòa bình (NXB Đại học Sư phạm). Sách được tích hợp đa phương tiện, mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm thú vị.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình là cuốn sách đặc biệt đánh dấu bước ngoặt trong hành trình sáng tạo của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Không chỉ là câu chuyện âm nhạc của một cá nhân, cuốn sách còn là lời tri ân sâu sắc đến những thế hệ đi trước đã làm nên mùa thu độc lập, đồng thời là một lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ Việt Nam: lịch sử đang được tiếp nối trong mỗi thế hệ hôm nay, vì thế hãy sống trọn vẹn, sống biết ơn, sống cống hiến và viết tiếp câu chuyện hòa bình của dân tộc.

Trong cuốn sách này, những trải nghiệm của bản thân, những câu chuyện từng chứng kiến, những tâm tư từng ấp ủ và cả những giấc mơ mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn đang theo đuổi được anh gửi gắm trong câu chuyện thật đẹp về hành trình trưởng thành của nhân vật Hòa Bình. Viết tiếp câu chuyện hòa bình đặc biệt bởi ở đây nhạc sĩ không chỉ kể bằng giai điệu mà còn bằng ký ức, bằng những điều anh đã từng thấy, từng nghe, từng cảm nhận.

"Viết tiếp câu chuyện hòa bình" là món quà đặc biệt mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi đến bạn đọc trong dịp Quốc khánh 2-9 năm nay

Đặc biệt, để có trải nghiệm đa giác quan khi sử dụng sách, bạn đọc có thể quét mã QR đi kèm nội dung của trang sách. Đây là một cuốn sách tích hợp đa phương tiện, cho bạn đọc trải nghiệm trọn vẹn qua đọc truyện, xem tranh minh họa, nghe bản nhạc và xem video chia sẻ của nhạc sĩ.

Cuốn sách đưa bạn đọc bước vào câu chuyện về hành trình trưởng thành của một con người: từ thuở ấu thơ, lúc cắp sách tới trường, rồi khi có những rung động tuổi học trò, và cả giai đoạn chông chênh cảm xúc tình đầu, đến giai đoạn lập gia đình và thực sự trưởng thành.

Mỗi câu chuyện, mỗi giai điệu, mỗi hình ảnh hay mỗi cảm xúc trong cuốn sách không chỉ là nơi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhìn lại những năm tháng đã qua, mà còn giúp người đọc chạm vào những cảm xúc chân thành, những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời mỗi con người.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một trong những gương mặt tiêu biểu của âm nhạc đương đại Việt Nam. Với hơn 1.000 sáng tác phong phú về đề tài và phong cách, anh đã gặt hái được nhiều thành công với nhiều bài hát nổi tiếng. Trong sự nghiệp sáng tác, Nguyễn Văn Chung còn ghi dấu ấn ở mảng nhạc thiếu nhi với số lượng lớn lên đến 300 tác phẩm, được ghi nhận bởi Tổ chức kỷ lục Việt Nam năm 2022. Gần đây, trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhạc sĩ Nguyễn văn Chung vừa ra mắt hai sáng tác mới mang tên Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai do ca sĩ Tùng Dương thể hiện và Nỗi đau giữa hòa bình do ca sĩ Hoà Minzy thể hiện. Hai bài hát đã nhanh chóng được yêu mến, có lượng tương tác tốt trên các trang mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Phong cách âm nhạc của anh gắn liền với giai điệu gần gũi, ca từ giàu cảm xúc, đề cao giá trị gia đình, tình thầy trò, tình bạn trong sáng, tình cảm đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng nhân văn, trong đó có nhiều ca khúc được đông đảo công chúng yêu mến như Nhật ký của mẹ, Gia đình nhỏ hạnh phúc to... Đặc biệt, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã trở thành hiện tượng âm nhạc, được sử dụng trong nhiều chương trình nghệ thuật và góp phần cổ vũ tinh thần yêu chuộng hòa bình, tự hào dân tộc.

QUỲNH YÊN