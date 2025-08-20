DTAP ra mắt album và 2 ca khúc mới

Việc ra mắt album đầu tay "Made in Vietnam" là lời khẳng định mạnh mẽ cho tư duy nghệ thuật riêng biệt của DTAP: gắn bó với âm nhạc dân gian đương đại và vẫn giữ trọn “hồn Việt”.

DTAP ra mắt album "Made in Vietnam"

Sau 2 tuần gây tiếng vang với MV Made in Vietnam, tối 19-8, nhà sản xuất âm nhạc DTAP tiếp tục ra mắt album đầu tay cùng tên gồm 16 ca khúc. DTAP cũng giới thiệu 2 MV Nhà tôi có treo một lá cờ, Mùa gió thổi trên mái nhà do Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm thể hiện.

Album Made in Vietnam được thực hiện như một bức tranh toàn cảnh bằng âm nhạc, tái hiện diện mạo đất nước, văn hóa, lịch sử, con người, thắng cảnh đến những lát cắt đời thường trong tinh thần người Việt. 16 ca khúc được xây dựng thành 3 chương: Xin chào Việt Nam, Chiến binh tre, Con rồng thức giấc.

Xin chào Việt Nam mở ra khung cảnh trù phú và đa sắc màu, tôn vinh sự đoàn kết của 54 dân tộc anh em, đồng thời khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng qua những ca khúc như Máu đỏ da vàng, Nam quốc sơn hà, Made in Vietnam, Rừng vàng biển bạc.

Chiến binh tre khắc họa hình ảnh Việt Nam kiên cường từ những điều bình dị nhất, là những nghĩa cử hiến tạng, hy sinh cao đẹp trong Trái tim con lại đập thêm lần nữa, tinh thần sẻ chia trong Điều phi thường nhỏ bé, đến sự bền bỉ vượt qua thiên tai trong Mùa gió thổi trên mái nhà hay giá trị nhân văn trong Việt Nam tử tế…

Con rồng thức giấc thể hiện một Việt Nam hiện đại, hội nhập và khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế, luôn giữ vững bản sắc truyền thống. Những ca khúc Hò vươn mình, Bài ca tôm cá, Chân cứng đá mềm, Nhà tôi có treo một lá cờ mang đến hình ảnh người Việt mạnh mẽ, giàu tình yêu nước và tinh thần tự hào.

Album có sự tham gia của 25 giọng ca nhiều thế hệ: NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, NSND Thanh Thúy, Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Phương Thanh, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm, Hiền Thục, Đen Vâu, Tóc Tiên, Isaac, Suboi, Karik, Trúc Nhân, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Orange, Lâm Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi, Lamoon, Muộii, Pháo. Đặc biệt, có bé Winnie (sinh năm 2020) cùng góp giọng.

Các nghệ sĩ tham gia dự án "Made in Vietnam"

MV Nhà tôi có treo một lá cờ được ghi hình thực tế trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bên cạnh những thước phim tái hiện lễ diễu binh, MV tập hợp hàng trăm cảnh quay khắp mọi miền, khắc họa không khí rợp cờ đỏ trong từng con phố, ngôi làng, công trình, sân vận động. Ca khúc do Hà Anh Tuấn thể hiện là lời tri ân đến các thế hệ cha anh, bày tỏ niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình dựng xây đất nước. Hà Anh Tuấn Mùa gió thổi trên mái nhà do Mỹ Tâm thể hiện, kể lại câu chuyện đầy nhân văn về nghị lực, tình thân và tinh thần đồng lòng của người Việt trước thiên tai. Những thước phim trong MV tái hiện sự khắc nghiệt của thiên nhiên, làm nổi bật vẻ đẹp nhân văn, sự sẻ chia và sức mạnh cộng đồng. Mỹ Tâm

Dịp này, DTAP và Công ty VMAS với sự đồng hành của Trung ương Đoàn khởi động “Hành trình tự hào” – Một chặng đường xuyên Việt từ Nam ra Bắc, dọc dãy Trường Sơn, chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Dự án sẽ đưa âm nhạc của DTAP đến gần hơn với công chúng nhiều nơi thông qua chuỗi sự kiện, giao lưu và trình diễn trực tiếp tại nhiều tỉnh, thành từ Nam ra Bắc. Chương trình được lấy cảm hứng từ hình ảnh những đoàn văn công thời kháng chiến, vượt Trường Sơn để phục vụ chiến sĩ và đồng bào.

NSND Lê Thiện và NSƯT Ca Lê Hồng – những nhân chứng lịch sử từng trải qua những năm tháng kháng chiến bày tỏ sự bất ngờ khi thấy thế hệ trẻ như DTAP có thể cảm nhận sâu sắc sự hy sinh của cha ông để viết nên những ca từ chan chứa tự hào dân tộc, từ đó tiếp nối và lan tỏa tinh thần ấy đến công chúng hôm nay.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đ ội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu đánh giá cao album "Made in Vietnam" và dự án “Hành trình tự hào”

Dự án “Hành trình tự hào” nhận được sự khích lệ của nhiều nghệ sĩ gạo cội

TIỂU TÂN