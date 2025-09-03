Indonesia đề nghị truy tố các sĩ quan cảnh sát liên quan cái chết của nhân viên giao hàng

Người biểu tình đốt phá ở Jakarta ngày 28-8. Ảnh: EPA

Anh Affan Kurniawan, 21 tuổi, đã bị một xe chuyên dùng của Brimob cán qua hôm 28-8 khi đang giao hàng trong một cuộc biểu tình bạo lực ở trung tâm thủ đô Jakarta. Các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp Indonesia kể từ ngày 25-8 khi người dân phản đối việc tăng phụ cấp cho các nghị sĩ quốc hội và thúc đẩy các cải cách khác.

Theo CNA, Ủy viên Kompolnas, ông Mohammad Choirul Anam cho biết, trước mắt, các sĩ quan phải giải trình nội bộ và sau đó có thể bị cho thôi việc để phục vụ điều tra hình sự. Theo ông Mohammad, việc xem xét song song các hình thức kỷ luật và trách nhiệm hình sự như lời cảnh báo nghiêm khắc để các sĩ quan hành động cẩn trọng hơn trên thực địa. Những người phải đối mặt với các thủ tục tố tụng bao gồm Chuẩn Tướng Rohmat (người lái xe), cảnh sát trưởng chỉ huy đơn vị ngồi cạnh ông Rohmat và 5 người khác ở phía sau xe.

Ủy ban nhân quyền quốc gia Indonesia cho biết các cuộc biểu tình ở Indonesia đã khiến 10 người thiệt mạng và hơn 1.680 người bị bắt giữ. Bộ trưởng Công trình công cộng Indonesia Dody Hanggodo thông tin các cuộc biểu tình đã gây thiệt hại gần 900 tỷ rupiah (54,8 triệu USD). Con số này bao gồm thiệt hại về cơ sở hạ tầng như tòa nhà Hạ viện và khu vực lân cận, trạm thu phí và trạm xe buýt. Tỉnh Đông Java và Makassar ở Nam Sulawesi chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Tin liên quan Tổng thống Indonesia hủy chuyến thăm Trung Quốc do tình hình bất ổn trong nước

KHÁNH MINH