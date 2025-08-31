Tổng thống Indonesia hủy chuyến thăm Trung Quốc do tình hình bất ổn trong nước

Theo hãng thông tấn Antara, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã quyết định hủy chuyến thăm Trung Quốc do tình hình bất ổn đang bao trùm một số thành phố ở Indonesia.

Thông tin trên được Ngoại trưởng kiêm Người phát ngôn của Tổng thống, ông Prasetyo Hadi xác nhận ngày 30-8.

Cảnh sát chữa cháy một tòa nhà ở Jakarta bị người biểu tình đốt. Ảnh: ANTARA

Tổng thống Prabowo đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mời tham dự Lễ diễu binh Ngày chiến thắng phát xít tại Bắc Kinh vào ngày 3-9. Ông là một trong 26 nguyên thủ quốc gia và chính phủ được mời.

Theo ông Hadi, tuyên bố của Văn phòng Tổng thống giải thích rằng Tổng thống Prabowo muốn ở lại Indonesia để giám sát các cuộc biểu tình trên toàn quốc.

Người phát ngôn Hadi nói: “Ngài Tổng thống muốn trực tiếp quan sát tình hình, lãnh đạo và tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho tình hình bất ổn. Do đó, Tổng thống Prabowo Subianto chân thành xin lỗi chính phủ Trung Quốc vì đã không thể đáp ứng lời mời của họ”.

Các cuộc biểu tình đã lan rộng nhiều thành phố của Indonesia, bao gồm cả thủ đô Jakarta, sau cái chết của tài xế xe ôm công nghệ Affan Kurniawan, 21 tuổi. Anh bị một xe cảnh sát cán qua người trong một cuộc biểu tình gần khu phức hợp Quốc hội ngày 28-8.

Theo Antara, bạo lực leo thang khi những kẻ bạo loạn phá hoại các cơ sở công cộng. Các tòa nhà đại biểu quốc hội địa phương đã bị đốt cháy ở Makassar, Nam Sulawesi, Mataram, Tây Nusa Tenggara.

Người biểu tình ở Jakarta. Ảnh: ABC, AUSTRALIA

Các cuộc biểu tình về vấn đề lương bổng ban đầu bùng phát tại Jakarta. Đây là thử thách lớn đầu tiên đối với chính phủ của Tổng thống Prabowo sau hơn 1 năm nhậm chức.

Chính phủ Indonesia đã triệu tập đại diện của các nền tảng truyền thông xã hội, gồm Meta Platforms Inc (chủ của Facebook) và TikTok, yêu cầu họ tăng cường kiểm duyệt thông tin sai lệch lan truyền trực tuyến. TikTok đã thông báo tạm thời dừng tính năng phát trực tiếp tại Indonesia trong vài ngày do các cuộc biểu tình bạo lực.

Cảnh sát được triển khai khôi phục trật tự. Ảnh: ABC

KHÁNH MINH