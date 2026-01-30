iPhone 17 Pro với giá sốc, Z Fold7 giảm gần 10 triệu đồng…

Thị trường công nghệ cuối tháng 1-2026 tiếp tục khởi sắc, không khí mua sắm sôi động và đây được xem là “thời điểm vàng” để người dùng nâng cấp thiết bị du xuân với mức giá ưu đãi nhất năm.

iPhone đang có giá tốt dành cho khách hàng tại Di Động Việt

Nhu cầu “lên đời” smartphone hoặc làm quà tặng đang tăng mạnh khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Đa số người dùng đều tranh thủ mua sắm trong giai đoạn này để có mức giá tốt nhất và thảnh thơi trải nghiệm thiết bị mới trọn vẹn trước thềm năm mới.

Hòa nhịp cùng làn sóng tiêu dùng mùa tết, hệ thống Di Động Việt triển khai chương trình “Sale ngày đôi - Deal bất tận” diễn ra từ ngày 1 đến 2-2-2026 với các dòng sản phẩm công nghệ và gia dụng thông minh, mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm và thiết thực nhất cho khách hàng trước thềm năm mới.

Tâm điểm của đợt giảm giá lần này đổ dồn về nhóm sản phẩm Apple với mức điều chỉnh cực kỳ hấp dẫn. Đơn cử, iPhone 13 hiện chỉ từ 11,79 triệu đồng, trong khi iPhone 17 Pro cũng “hạ nhiệt” về mức 33,69 triệu đồng. Đây được đánh giá là thời điểm vàng để các iFan nâng cấp thiết bị hoặc gia nhập hệ sinh thái iOS với chi phí tối ưu dịp đầu năm.

Thị trường máy cũ cũng sôi động không kém nhờ chính sách bảo hành uy tín và chất lượng máy được kiểm định kỹ càng. iPhone 14 Pro Max LikeNew chỉ từ 16,59 triệu đồng, hay iPhone 12 Pro LikeNew về mức 8,99 triệu đồng. Đây là cơ hội giúp người dùng trải nghiệm flagship với mức chi phí tiết kiệm nhất.

Bên cạnh đó, các thiết bị phục vụ công việc và học tập cũng có giá rất tốt. Đơn cử, MacBook Air M4 chỉ còn 28,19 triệu đồng, iPad A16 từ 8,39 triệu đồng, hứa hẹn là trợ thủ đắc lực cho năm làm việc mới.

Không kém cạnh, các dòng Flagship của Samsung cũng có mức ưu đãi hấp dẫn. Galaxy Z Fold7 giảm gần 10 triệu đồng so với giá niêm yết, đưa giá máy về mức 37,99 triệu đồng; trong khi phiên bản Galaxy Z Flip7 chỉ từ 22,49 triệu đồng. Đây được xem là cơ hội để người dùng trải nghiệm công nghệ màn hình gập và định hình phong cách sống dịp đầu năm.

Nhóm phụ kiện công nghệ giảm mạnh với tai nghe AirPods 4 giá từ 2,89 triệu đồng, đặc biệt miếng dán PPF UV có kính cường lực giá chỉ 45.000 đồng. Các thiết bị âm thanh như loa Marshall từ 5,84 triệu đồng, hay đồng hồ thông minh Huawei giá từ 11,44 triệu đồng, phục vụ tốt nhu cầu du xuân sành điệu của giới trẻ.

Song song đó, nhiều đồ gia dụng thông minh của Bear có giá hấp dẫn trong đợt ưu đãi này, như máy vắt cam chỉ từ 300.000 đồng và máy xay sinh tố từ 600.000 đồng đang nhận được sự quan tâm lớn…

KIM THANH