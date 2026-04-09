Iran công bố lộ trình thay thế cho tàu qua eo biển Hormuz

Ngày 9-4, Iran thông báo các lộ trình thay thế cho tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz, do lo ngại nguy cơ từ thủy lôi tại khu vực chính của tuyến đường thủy huyết mạch này.

Tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz cần phải phối hợp hành trình với IRGC. Ảnh: Anadolu Aganecy

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, một lượng lớn tàu thuyền đã bị mắc cạn ở eo biển Hormuz vào sáng sớm 9-4. Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB dẫn lời Tổ chức Cảng và Hàng hải Iran cho biết các tàu muốn đi qua eo biển phải phối hợp hành trình với IRGC và sử dụng các tuyến đường được chỉ định.

Truyền thông địa phương dẫn thông báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khuyến cáo các tàu dự định đi qua eo biển Hormuz nên đi theo các lộ trình thay thế, kèm theo đó là hướng dẫn chi tiết về lộ trình ra - vào thay thế trong eo biển.

Trước đó, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, Iran đã bắt đầu yêu cầu các tàu thuyền trả phí để bảo đảm an toàn khi đi qua eo biển, với hình thức thanh toán bằng tiền điện tử.

Trả lời kênh truyền hình ABC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc một đề nghị gây tranh cãi sâu rộng, có thể tái định hình toàn bộ hệ thống vận tải hàng hải toàn cầu là cho phép Iran thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, với điều kiện Mỹ tham gia vào cơ chế chia sẻ lợi ích.

Tổng thống Donald Trump xác nhận ý tưởng này đang được xem xét như một giải pháp kết hợp giữa bảo đảm an ninh và tái cấu trúc lợi ích kinh tế. Trong đó, Mỹ có thể tham gia như một “liên doanh”, vừa kiểm soát an ninh tuyến hàng hải, vừa hạn chế sự can thiệp từ các tác nhân khác trong khu vực. Việc chấp thuận cho Iran thu phí sẽ đánh dấu một thay đổi lớn trong chính sách hàng hải của Mỹ, chuyển từ mô hình bảo vệ tự do lưu thông sang mô hình quản trị có điều kiện, trong đó lợi ích kinh tế và kiểm soát an ninh được tích hợp.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 8-4 cho biết, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến dẫn đầu phái đoàn tham dự đàm phán trực tiếp với Iran tại Pakistan, bắt đầu từ ngày 10-4.

HẠNH CHI