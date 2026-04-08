Iran mở lại hoạt động tại Eo biển Hormuz

Theo Tân Hoa xã ngày 8-4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này sẽ mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải biển trong 2 tuần, đồng thời nêu ra những điều kiện đối với hoạt động này.

Eo biển Hormuz

Trên mạng xã hội X, ông Araghchi cho biết: “Trong thời gian 2 tuần, việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ có thể được thực hiện thông qua sự phối hợp với các lực lượng vũ trang Iran và có tính đến các hạn chế kỹ thuật”.

Trước đó, tờ Times of Israel dẫn nguồn từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã ngừng các cuộc không kích vào Iran sau khi hoàn tất một đợt tấn công quy mô trong đêm, song nhấn mạnh vẫn duy trì cảnh giác cao độ về phòng thủ và sẵn sàng đáp trả mọi hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ công bố.

Theo IDF, Israel đã không tiến hành thêm cuộc tấn công nào tại Iran kể từ khoảng 3 giờ sáng, sau khi thực hiện loạt không kích nhằm làm suy yếu năng lực tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào Israel.

LÊ VIỆT