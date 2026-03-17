EU không mở rộng sứ mệnh hải quân Aspides tới eo biển Hormuz

Tân Hoa xã dẫn lời Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas tuyên bố EU không có ý định mở rộng sứ mệnh hải quân Aspides đến eo biển Hormuz.

Bà Kallas cho biết các quan chức trong khối đã bàn thảo về những phương án nhằm bảo vệ tốt hơn các hoạt động vận tải biển ở Trung Đông, tập trung vào mục tiêu giảm leo thang căng thẳng và đảm bảo tự do hàng hải.

Phát biểu của bà Kallas được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ủng hộ những nỗ lực đảm bảo an ninh cho các hoạt động vận chuyển dầu mỏ trên tuyến hàng hải chiến lược Hormuz. Đến nay, một số quốc gia thành viên NATO ở châu Âu, bao gồm Đức và Hy Lạp, đã bày tỏ lập trường không sẵn sàng ủng hộ đề xuất của Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định nước này hiện chưa tham gia bất kỳ cuộc đàm phán song phương nào với Mỹ liên quan tới việc đảm bảo an toàn cho tàu thuyền thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Aspides, có nghĩa là “lá chắn” trong tiếng Hy Lạp, là sứ mệnh hải quân mang tính phòng thủ do EU triển khai từ tháng 2-2024 nhằm khôi phục và bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đỏ và vùng Vịnh.

MINH CHÂU