Moscow phản hồi tin Lãnh tụ Tối cao Iran sang Nga điều trị

Tin đồn về việc tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei sang Nga điều trị sau khi bị thương trong các cuộc không kích gần đây đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

Lãnh tụ Tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, trong bức ảnh tại Tehran vào năm 2018. Ảnh: Wana News Agency

Tuy nhiên, Kremlin chưa xác nhận cũng không phủ nhận thông tin này.

Theo báo Al Jarida của Kuwait, ông Khamenei được cho là đã bí mật tới Moscow bằng máy bay quân sự Nga để điều trị y tế sau khi bị thương trong ngày đầu tiên của chiến dịch không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran cuối tháng 2.

Một số nguồn tin cho biết ông bị gãy xương bàn chân cùng nhiều vết thương nhẹ và chưa xuất hiện công khai kể từ khi giao tranh nổ ra.

Khi được hỏi về thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ nói rằng Nga “không bình luận về các báo cáo như vậy”. Trong khi đó, phía Iran khẳng định lãnh đạo của họ vẫn kiểm soát tình hình, dù thừa nhận ông từng bị thương.

Theo truyền thông quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất hỗ trợ điều trị cho ông Khamenei trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Tuy vậy, Tehran chưa xác nhận việc lãnh tụ tối cao có mặt tại Nga. Những thông tin trái chiều xuất hiện trong bối cảnh chiến sự giữa Iran với Mỹ và Israel vẫn tiếp tục leo thang.

Theo TTXVN