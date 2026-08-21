Iran lên án Mỹ gia tăng trừng phạt kinh tế

Ngày 20-8, Iran cáo buộc Mỹ tiến hành hành động “khủng bố kinh tế” và “tội ác chống lại loài người” sau khi Washington tuyên bố gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm tăng sức ép lên Tehran. Trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn, Mỹ đã điều tàu sân bay USS George Washington tới Trung Đông thay USS Abraham Lincoln.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố hình ảnh tàu sân bay USS George Washington tới Trung Đông để thay thế USS Abraham Lincoln. Ảnh: CENTCOM

Hãng Mehr News của Iran dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng chiến dịch “Ngày D kinh tế” của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Iran chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề nội bộ của Mỹ, đồng thời dùng sức ép kinh tế để bù đắp cho thất bại trên chiến trường.

Trước đó, Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref cũng cảnh báo Mỹ và các đối thủ đang chuyển sang “chiến tranh kinh tế”, đồng thời kêu gọi tăng cường đoàn kết trong nước, kiểm soát thị trường và giá cả.

Phản ứng của Tehran được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố triển khai chiến dịch “kinh tế mang tính nghiền nát nhất từng được áp dụng đối với bất kỳ quốc gia nào”, đồng thời cảnh báo các nước và doanh nghiệp tiếp tục giao thương với Iran sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định sức ép kinh tế vẫn là công cụ hiệu quả nhất, nhưng thừa nhận giá xăng tăng đang gây thêm áp lực cho người tiêu dùng Mỹ.

Trong lúc căng thẳng ngoại giao tiếp diễn, Mỹ điều chỉnh lực lượng hải quân tại Trung Đông khi tàu sân bay USS George Washington tới thay USS Abraham Lincoln, vốn đã được triển khai dài ngày kể từ khi xung đột với Iran bùng phát.

Theo CNN, việc kéo dài thời gian hoạt động của USS Abraham Lincoln từng khiến gia đình quân nhân và một số nghị sĩ Mỹ lo ngại về sức khỏe tinh thần và tinh thần chiến đấu của thủy thủ đoàn.

Theo CNBC, căng thẳng mới tại Trung Đông đã đẩy giá dầu thô toàn cầu lên gần 94 USD/thùng, mức cao nhất kể từ cuối tháng 7.

KHÁNH MINH