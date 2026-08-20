Trung Quốc: Nhà sáng lập Tập đoàn Evergrande bị tuyên án tù chung thân

Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 20-8, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã tuyên án tù chung thân đối với ông Xu Jiayin, nhà sáng lập Tập đoàn Evergrande.

Ông Xu Jiayin, nhà sáng lập Tập đoàn Evergrande (giữa) tại phiên tòa. Ảnh: SHENZHEN INTERMEDIATE PEOPLE’S COURT/WECHAT

Theo tòa án, ông Xu Jiayin và Tập đoàn Evergrande phạm các tội chiếm đoạt trái phép tiền gửi công chúng, gian lận huy động vốn, cho vay trái phép, phát hành chứng khoán gian lận, tiết lộ thông tin quan trọng trái pháp luật và hối lộ doanh nghiệp. Tập đoàn Evergrande và công ty con là Tập đoàn bất động sản Evergrande bị phạt tổng cộng hơn 2,3 tỷ USD. Toàn bộ tài sản của ông Xu Jiayin bị tịch thu.

Ông Xu Jiayin là người điều hành Tập đoàn Evergrande, quản lý, kiểm soát Tập đoàn bất động sản Evergrande và một số công ty khác.

Các giám đốc điều hành khác của Tập đoàn Evergrande, trong đó có 2 con trai ông Xu Jiayin là Xu Zhijian và Xu Tenghe, cũng bị kết án từ 22 tháng đến 18 năm tù.

Theo BBC, Tập đoàn Evergrande từng là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, với giá trị vốn hóa hơn 50 tỷ USD. Sau khi Trung Quốc siết kiểm soát nợ trong lĩnh vực bất động sản từ năm 2020, Evergrande gặp khó trong việc trả lãi các khoản nợ. Evergrande phát triển dựa trên khối nợ khoảng 300 tỷ USD, trở thành doanh nghiệp bất động sản vay nợ nhiều nhất thế giới. Tháng 1-2024, Tòa án tối cao Hồng Công (Trung Quốc) ra lệnh thanh lý Evergrande do tập đoàn không đưa ra được kế hoạch khả thi xử lý khối nợ nước ngoài hàng tỷ USD. Sự sụp đổ của Evergrande được cho là nguyên nhân dẫn tới sự suy thoái thị trường bất động sản Trung Quốc.

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