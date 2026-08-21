Thế giới

Động đất 6,7 độ richter rung chuyển miền Nam Peru

SGGPO

Rạng sáng 21-8 (giờ Việt Nam), một trận động đất mạnh xảy ra tại miền Nam Peru, gây rung chuyển nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Lima. Chưa ghi nhận thương vong.

Một vết nứt do động đất gây ra ở Peru ngày 20-8. Ảnh: AA
Một vết nứt do động đất gây ra ở Peru ngày 20-8. Ảnh: AA

Trận động đất xảy ra lúc 13 giờ ngày 20-8 theo giờ địa phương, với tâm chấn ở độ sâu khoảng 108km, cách thị trấn Coracora khoảng 35km, thuộc tỉnh Parinacochas, vùng Ayacucho.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận trận động đất mạnh 6,7 độ richter, trong khi Viện Địa vật lý Peru (IGP) xác định cường độ lên tới 7,2 độ richter.

Theo ABC News (Mỹ), nhà chức trách Peru và các cơ quan quản lý rủi ro thiên tai chưa ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng ngay sau trận động đất.

Các nhà địa chấn học cho rằng độ sâu khoảng 108km đã giúp hấp thụ phần lớn năng lượng địa chấn trước khi truyền lên bề mặt. Khu vực gần tâm chấn ghi nhận mức rung lắc từ nhẹ đến vừa.

Rung chấn được cảm nhận tại nhiều khu vực miền Nam và miền Trung Peru, kéo dài tới Lima. Trước tình trạng hoạt động địa chấn gia tăng ở cả miền Bắc và miền Nam, IGP khuyến cáo người dân cảnh giác, rà soát phương án sơ tán và chuẩn bị sẵn vật dụng thiết yếu cho tình huống khẩn cấp.

Peru thường xuyên xảy ra động đất do nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”. Năm 2007, một trận động đất mạnh 7,9 độ richter tại khu vực Ica khiến gần 600 người thiệt mạng, trở thành một trong những trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng nhất tại Peru trong những thập niên gần đây.

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Từ khóa

Viện Địa vật lý Peru Động đất USGS Peru thương vong

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