Động đất mạnh 5,9 độ richter tại Indonesia

Hãng Reuters dẫn nguồn từ Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) cho biết, sáng 20-8, trận động đất mạnh 5,9 độ richter làm rung chuyển khu vực Flores của Indonesia.

Người dân tại trạm sơ tán động đất ở Barangkolong, Reo, Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Ảnh: ANTARA

Động đất xảy ra lúc 9 giờ 47 phút, tâm chấn nằm ở độ sâu 10km, tại vị trí 8,40 độ vĩ Nam và 120,68 độ kinh Đông. Chưa có thông tin về thương vong.

Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn Antara của Indonesia đưa tin, chính phủ nước này đã giải ngân 44 tỷ rupiah (2,5 triệu USD) để hỗ trợ phục hồi sau thảm họa động đất mạnh 7,7 độ richter hôm 17-8 ở miền Đông Nusa Tenggara.

Bộ Tài chính Indonesia đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia để đảm bảo ngân sách cho các hoạt động khẩn cấp, phân phối viện trợ được nhanh chóng và hiệu quả.

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