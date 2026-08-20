Thế giới

Động đất mạnh 5,9 độ richter tại Indonesia

SGGPO

Hãng Reuters dẫn nguồn từ Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) cho biết, sáng 20-8, trận động đất mạnh 5,9 độ richter làm rung chuyển khu vực Flores của Indonesia. 

Người dân tại trạm sơ tán động đất ở Barangkolong, Reo, Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Ảnh: ANTARA
Người dân tại trạm sơ tán động đất ở Barangkolong, Reo, Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Ảnh: ANTARA

Động đất xảy ra lúc 9 giờ 47 phút, tâm chấn nằm ở độ sâu 10km, tại vị trí 8,40 độ vĩ Nam và 120,68 độ kinh Đông. Chưa có thông tin về thương vong.

Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn Antara của Indonesia đưa tin, chính phủ nước này đã giải ngân 44 tỷ rupiah (2,5 triệu USD) để hỗ trợ phục hồi sau thảm họa động đất mạnh 7,7 độ richter hôm 17-8 ở miền Đông Nusa Tenggara.

Bộ Tài chính Indonesia đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia để đảm bảo ngân sách cho các hoạt động khẩn cấp, phân phối viện trợ được nhanh chóng và hiệu quả.

Tin liên quan
LÊ VIỆT

Từ khóa

Hãng thông tấn Antara Độ vĩ Nam Bộ Tài chính Indonesia Động đất Độ richter Độ Kinh Đông Triệu USD Độ sâu Thương vong Viện trợ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn