Gia tăng nguy cơ về xung đột mới ở Tehran

Ngày 19-8, báo Financial Times dẫn hai nguồn tin thân cận với chính quyền Iran cho biết Tehran đang cân nhắc khả năng tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ tại châu Âu nếu xung đột giữa hai bên bùng phát trở lại.

Căn cứ Akrotiri thuộc chủ quyền Anh, từng được lực lượng Mỹ phối hợp sử dụng trong một số hoạt động. Ảnh: Politis

Theo Financial Times, một trong những địa điểm được Iran cân nhắc là căn cứ không quân Bezmer tại Bulgaria.

Vào tháng 7-2026, Quốc hội Bulgari đã cho phép Mỹ tạm thời triển khai tối đa 8 máy bay tiếp dầu KC-135, 250 quân nhân cùng trang thiết bị tại căn cứ này để hỗ trợ hoạt động ở Trung Đông.

Chính phủ Bulgaria khẳng định các máy bay chỉ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhiên liệu bên ngoài không phận nước này và lãnh thổ Bulgaria không được sử dụng để hoạt động quân sự.

CH Cyprus cũng được nhắc đến như một địa điểm Tehran có thể tính tới. Tuy nhiên, nơi đây không phải căn cứ quân sự Mỹ, mà là căn cứ Akrotiri thuộc chủ quyền Anh, từng được lực lượng Mỹ sử dụng trong một số hoạt động.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi trước đó đã yêu cầu Bulgaria và Cyprus không cho phép sử dụng lãnh thổ hoặc các căn cứ tại đây cho hoạt động quân sự chống Iran.

Financial Times còn cho biết lực lượng Iran đã xem xét khả năng nhắm tới các tuyến cáp quang dưới biển tại eo biển Hormuz nếu xung đột leo thang.

Việc Iran mới bổ nhiệm những người theo đường lối cứng rắn vào các vị trí an ninh và quân sự cấp cao cũng làm gia tăng nguy cơ về một cuộc xung đột mới ở Tehran.

KHÁNH HƯNG