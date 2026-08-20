Houthi có kế hoạch kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

Theo báo Times of Israel, một quan chức Yemen cảnh báo lực lượng Houthi đang lên kế hoạch chiếm các khu vực dọc eo biển Bab el-Mandeb, qua đó tăng khả năng kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Binh lính Chính phủ Yemen đứng canh gác khi người ủng hộ lực lượng Houthi tham gia một sự kiện phản đối Saudi Arabia tại thủ đô Sanaa, Yemen, ngày 26-3-2026. Ảnh: VCG

3 nguồn tin quân sự Houthi và một người phát ngôn của lực lượng Chính phủ Yemen tại khu vực gần eo biển Bab el-Mandeb cũng khẳng định Houthi đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công. Nếu thành công, Houthi sẽ củng cố được khả năng kiểm soát một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới.

Việc Houthi mở rộng kiểm soát tại Bab el-Mandeb sẽ làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia. Tháng 7 vừa qua, Houthi đã tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia. Ngoài ra, động thái của Houthi sẽ giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của Tehran và các đồng minh sang tuyến đường thủy quan trọng thứ hai ở Trung Đông, khi eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Bab el-Mandeb là cửa ngõ phía Nam dẫn vào Biển Đỏ và kênh đào Suez, từ đó nối thông tới Địa Trung Hải. Hiện Houthi chưa trực tiếp kiểm soát các khu vực nằm bên eo biển Bab el-Mandeb. Tuy nhiên, lực lượng này đang nắm giữ thành phố cảng Hodeida ở phía Bắc Yemen. Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ kể từ khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát tháng 10-2023, gây gián đoạn hoạt động vận tải biển trong khu vực.

MINH CHÂU