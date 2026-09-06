Nga tiếp tục đối thoại với Mỹ giải quyết vấn đề Ukraine

Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), ngày 5-9 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ để tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề Ukraine.

Hai bên trao đổi các vấn đề liên quan đến Ukraine và hợp tác song phương. Ảnh: KREMLIN.RU

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, cho biết Tổng thống Nga đã tiếp các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow, Nga vào ngày 5-9.



Theo ông Ushakov, tại cuộc gặp, phía Nga đưa ra những đánh giá rõ ràng và toàn diện về tình hình cuộc xung đột với Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh cần phải giải quyết triệt để nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột này. Ngoài vấn đề Ukraine, hai bên còn thảo luận các vấn đề kinh tế và dự án hợp tác tiềm năng giữa Nga và Mỹ.



Nhà Trắng cho biết trong cuộc hội kiến Tổng thống Nga, các đặc phái viên Mỹ thảo luận “những kế hoạch thực chất” cho các bước tiếp theo nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và dự kiến sẽ công bố trong vài tuần tới. Theo dự kiến, ông Witkoff và Kushner đến Kiev, Ukraine ngày 6-9.

MINH CHÂU