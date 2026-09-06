Iran cảnh báo mở rộng tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ

Ngày 5-9 (giờ địa phương), Hãng thông tấn IRNA (Iran) dẫn lời người phát ngôn Bộ tư lệnh trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, ông Ebrahim Zolfaqari, cảnh báo Tehran có thể mở rộng và tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực nếu Washington tiếp tục phong tỏa và tập kích tàu thuyền của Tehran.

Người phát ngôn Bộ tư lệnh trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran Ebrahim Zolfaqari. Ảnh: IRNA

Diễn biến mới cho thấy đối đầu trên biển giữa Washington và Tehran đang có nguy cơ bước vào vòng leo thang mới, khi hai bên chuyển từ đe dọa sang trực tiếp tấn công các mục tiêu có giá trị quân sự và kinh tế của nhau. Việc Mỹ tấn công tàu chở dầu ngoài khơi đảo Kharg của Iran còn đáng chú ý ở chỗ đây là trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Iran.

Ngày 5-9, một quan chức Israel cho rằng Tehran có thể tìm cách làm gia tăng bất ổn khu vực và gây sức ép lên giá dầu; đồng thời không loại trừ khả năng Iran trực tiếp tấn công Israel hoặc sử dụng các lực lượng đồng minh trong khu vực để tạo sức ép.

Cũng trong ngày 5-9, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã nhắm mục tiêu vào 3 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz và 3 tàu có liên quan tới Mỹ ở các khu vực khác để trả đũa việc Mỹ tấn công các tàu chở dầu của Iran trước đó cùng ngày.

MINH CHÂU